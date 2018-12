Elmaradt a hódmezővásárhelyi közgyűlés, nem volt határozatképes a testület

– Ma két napirendünk lett volna. 20 millió forintos támogatást ajánlott fel a tankerület a Varga Tamás Általános Iskola ebédlőjének felújításához. Ha bármilyen megoldást tud a Fidesz-frakció, hogy ez a pénz ne vesszen el, akkor mi december 31-éig bármikor rendelkezésre állunk. A második napirendi pont pedig a strand 170 milliós beruházásához kapcsolódott volna

Az iskolai ebédlővel kapcsolatban egyébként hétfőn volt egyeztetés. Márki-Zay Péter azt mondta, emiatt nem kell módosítani a költségvetést, mert megoldják másképp

A 10 órára meghirdetett rendkívüli közgyűlésen a polgármesteren és az alpolgármesteren kívül csak 3 képviselő jelent meg. Márki-Zay Péter polgármester 5 perc várakozás után berekesztette az ülést, mivel a testület nem volt határozatképes. A hétfői rendkívüli közgyűlésen is módosították a költségvetést, a péntekinek is ez volt a témája.– mondta a polgármester az ülés berekesztése után.Ezt követően Hegedűs Zoltán egy sajtótájékoztatón azt mondta, a város polgármesterének talpa alatt ég a talaj. – A mai rendkívüli ülésnek nem a Varga Tamás Általános Iskola volt az apropója, hanem az a 170 millió forintos költségvetési utalás, amit a város polgármestere átvezetett a költségvetésben. Azt szeretné, ha ez legálissá válna. Természetesen a Fidesz-frakció nem lesz bűnrészes a 170 millió forintos költségvetési csalásban. Megvárjuk, hogy a pénzügyi bizottság milyen eredményre jut abban a vizsgálatban, amit most elindítottunk. Aztán meglátjuk, mit tehetünk.– hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.Az ülés berekesztése után Márki-Zay Péter is sajtótájékoztatót tartott. – Sajnálattal állapítottuk meg, hogy a Fidesz-frakció tagjainak a magánjellegű programjaik, akár egy disznóvágás is, fontosabb, mint a városnak sok millió forint megtakarítása – fogalmazott a polgármester. Márki-Zay Péter kiemelte, a közgyűlés határozatképtelensége miatt a Varga-iskola ebédlőjének felújítása most nem indulhat el. Arra kérte a Fidesz-frakciót és a tankerületet, találjanak megoldást, hogy a 20 millió forint ne vesszen el.A polgármester reagált a Fidesz keddi sajtótájékoztatójára is a strandberuházással kapcsolatban. – Ez azt is biztosítja, hogy ivóvíz helyett az intézmény saját kútjának vizét használják a medencék feltöltésére. Ezzel évi 100 millió forintot lehet spórolni. A 170 milliós beruházás elindult. A 170 millió forintot az egyéb felhalmozási kiadásokból a beruházási kiadások sorra kellene átvezetni a korábbi testületi határozatoknak megfelelően.