Jeget és özönvizet is kapott a mezőgazdaság - Napokig nem lehet rámenni a földekre, akkora a sár

Az almát megverte a jég. A hatalmas szél miatt a jégágyú sem jelentett védelmet. Fotó: Kovács Erika

Szeged környéke megúszta



– 25 milliméter hullott Szegeden a Rákóczi utcában, a szőregi tanyámon, illetve a körülötte lévő földeken még nem voltam kint, de már szóltak volna, ha nagy a baj – mondja Bagi Ádám gazdálkodó, hozzátéve, erre erős szél sem volt. Szerinte az első esőknél az volt a baj, hogy mozaikszerűen hullott. Egy hónapja volt olyan három nap, hogy egymás után 8, 18 és 28 milliméter esett Szegeden, Szőregen összesen csupán 4. – Azóta már ott is volt rendesebb csapadék – mondja a gazda. A 18 hektárnyi kukoricának meg egészen jól jött a bőséges eső, ugyanakkor figyelnie kell a gombabetegségekre, mert ez a csapadékos, meleg idő nagyon kedvez a kártevőknek.

– Nálunk borsó nagyságú jég is hullott, nem is kevés – tudtuk meg egy neve elhallgatását kérő Szentes környéki gazdálkodótól, akinek a Fábiánsebestyén és Szentes közötti gyümölcsösében okozott károkat a vihar. – Hiába működött a jégkárelhárító rendszer mellett a saját jégágyúnk is legalább 40 percig, nem sokra mentünk vele. Körülbelül 110-120 kilométeres, orkán erejű szél fújt, a jégágyú hatását ez jelentősen csökkentette. A gyümölcsösünk egy többhektáros részét megverte a jég. Az a szerencsénk, hogy az almát még nem ritkítottuk. Ezzel valamelyest korrigálhatjuk a károkat – mondta a gyümölcskertész.Szegvár egyes részein több mint 50 milliméter csapadékot mértek a gazdák. – A hirtelen lehullott eső sok helyen megállt a földeken. Ha 1-2 nap alatt elissza a föld, akkor nem okoz nagyobb kárt. Aki viszont eddig nem vetette el a napraforgóját, az bajban van. Jó pár napot várnia kell, mert nem lehet rámenni a földekre – mondta Gémes László, a település polgármestere, aki maga is gazdálkodik.Az Árpád-Agrár Zrt. földjei 55-60 milliméter csapadékot kaptak néhány óra leforgása alatt. – Ezelőtt egy hónappal még az esőért imádkoztunk, mert egy éven keresztül alig volt csapadék. Most meg azért, hogy álljon el és egyenletesebben jöjjön, ne egyszerre – mondta Kovács György, a cég növénytermesztési és állattenyésztési igazgatója.– Most több helyen áll a víz. Egy ideig nem lehet rámenni a földjeinkre. Nem tudjuk elvégezni a gabonában a szükséges védekezéseket. Kint rothad a széna is, oda sem lehet kijutni a gépekkel. Ráadásul erre a hétre is mondanak még csapadékot a meteorológusok. Hideg is van. Ez sem jó a növények fejlődése szempontjából.