Koncertek Kaczor Feritől a Stolen Beatig - szombaton tűzijáték is lesz Mindszenten

Nepomuki Szent János szobrát vasárnap avatják fel, a rév közelében. Fotó: Kovács Erika

– A Mindszenti Napokon belül rendezzük meg a Mindszent elő- és utónevű települések találkozóját. Városunk 9. alkalommal házigazdája a rendezvénynek – mondta Bagitáné Szécsényi Mária, Mindszent alpolgármestere, akitől azt is megtudtuk, a programokat 80 százalékban pályázati forrásból rendezik. Mindszentre 12 településről érkeznek vendégek, a hazai Mindszentekről, illetve Szlovákiából és Romániából. A vendégek száma több mint 380 fő lesz.Pénteken 14 órakor a polgármesteri hivatal melletti parkban elültetik a Mindszentek fáját. A művelődési ház melletti téren lesz 15 órakor a nyitógála. 19 órától Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter operett- és musicalműsorát láthatja a közönség. 20 órától Kaczor Feri lép színpadra. Szombaton a lovaspályán kutyásnap, a strandon pedig sportkavalkád várja az érdeklődőket. Utóbbin 15 órától fellépnek a Hórihorgas Hujákolók, a Sajtkukac együttes. Műsort adnak a vendégtelepülések. Perecrekordra is számíthatunk. 19 órakor Náray Erika, 20 órakor Csordás Tibi lép fel, majd ledshow, tűzugrás és 21.30-kor tűzijáték is várja a látogatókat. 22 órakor a Stolen Beat koncertezik. Ugyancsak szombaton a katolikus templomban 17 órától orgonahangverseny is lesz.Vasárnap, az ősök napján 9 órától szentmise, majd körmenet lesz a kompig, ahol felszentelik a Tiszán átkelők, hajósok, halászok védőszentje, Nepomuki Szent János szobrát, majd a templomnál a plébánosok emléktábláját. Emellett nagyon sok kiállítást is szerveztek a városnapokra.