Márki-Zay Péter az új Döbrögi - mások pénztárcája lett a cél a három bukott per után

Az Origo.hu szerint Márki-Zay Péter az emberek pénztárcáját célozta meg, miután elvesztett három pert a bíróságon. „A baráti segítséget ezúton is köszönöm mindenkinek" – írta közösségi oldalán a hódmezővásárhelyi politikus az után, hogy a bíróság kétmillió forint sérelemdíj megfizetésére kötelezte. Ahogy arról mi is beszámoltunk , a tavalyi választási kampány hevében életveszélyesnek titulálta a hódmezővásárhelyi kórházat, ami miatt az intézmény pert indított ellene. A Szegedi Ítélőtábla nem igazán értékelte a hódmezővásárhelyi politikus helyzetértékelését, és jó hírnév megsértése miatt másodfokon elítélte . A 800 ezer forintos hazugságról szóló hírt rendesen felkapta az országos média, ez pedig védekezésre késztette a politikust, aki szerdán elkeseredett hangvételű, az origo.hu szerint kéregetésbe fulladó közleményben reagált a történtekre.Márki-Zay Péter már írásának elején előadta, hogy rendkívül nehéz helyzetbe került a bírósági ítélettel. Pontosabban ítéletekkel, ugyanis a városvezető arra hívta fel a közvélemény figyelmét, hogy nem is egy, hanem három pert vesztett el tegnap.„Kétmillió forintot és perköltségeket kell fizessek" – tette hozzá, amiből már ki lehetett találni, mire is fog kimenni a játék. Márki-Zay felsorolta és persze alaposan megmagyarázta az elmúlt időszak vesztes pereit. A kutatómunkából két dolog domborodott ki: természetesen egyszer sem ő volt a hibás, és összesen kétmillió forintot kell fizetnie. Paragi István által indított per : „Az első perben Paragi István építési vállalkozó perelt be, akiről még az elsőfokú bírói döntés is elismerte, hogy saját ingatlanvásárlásának ő maga volt az értékbecslője."Eredmény: 500.000 forint sérelemdíjat kell fizetnie.A vásárhelyi kórház által indított per: „Jogászok szerint ez valóban erős kijelentésnek minősül, mégsem érzem jogosnak a 800.000 Ft sérelemdíjat. (...) . Ebben a perben egyébként a bíró is elismerte az elsőfokon eljáró bíróság eljárási hibáját a felperesi kereset befogadásával kapcsolatban."Eredmény: 800.000 forint sérelemdíjat kell fizetnie.Végh Ibolya által indított per: „Végh Ibolya azért perelt, mert a korábbi városvezetés lakásértékesítési gyakorlatát kritizálva azt mondtam, hogy az általa és két gyermeke által beszerzési ár alatt megvásárolt három lakás esetében felmerül a hűtlen kezelés gyanúja is. A bíróság most kimondta, hogy Végh Ibolya becsületét az elsőfokú ítélettel szemben nem sértettem meg, de a jó hírnév sérelmét fenntartotta, a kért 2 milliós és elsőfokon megítélt 1 milliós sérelemdíjjal szemben 700.000 forintot ítélt meg, ami még így is érthetetlenül magas össze."Eredmény: 700.000 forint sérelemdíjat kell fizetnie.„A három perben így hamarosan 2 millió forint sérelemdíjat és további perköltségeket hajtanak be rajtam" – összesítette a negatív szériájának eredményét Márki-Zay. Elmondása szerint, mivel komoly kihívást jelent számára a pénz kifizetése, ezért örömmel fogad el a barátoktól, szimpatizánsoktól anyagi támogatást.

Peres ügyek egymás hátán



Nem túl biztató számára, hogy a keddi nap után a szerdai napot is a bíróságon kezdte. Ezúttal a makói tárgyalóteremben volt jelenése, ahol egy rágalmazási ügyben hallgatták meg.



Ezzel azonban még közel sincs vége a bírósági látogatásoknak, hiszen Márki-Zay ellen pert indított Lázár János fideszes képviselő, Havasi Katalin vásárhelyi Fidesz-elnök és Miklós Anikó iskolaigazgató, így várhatóan a közeljövőben újra és újra meg kell jelennie az igazságszolgáltatás előtt a hazudozó polgármesternek.

– fogalmazott a Juhász Péteri adottságokkal bíró politikus, aki az ellenzéki hagyományokhoz hűen tarhálásba kezdett, amelynek célja ezúttal is a saját zsebből való fizetés mellőzése.