Volt iskolatársát zaklatta - vádat emelt az ügyészség

A vádirat szerint a vádlott és a sértett egy középiskolában ismerkedtek meg, ahol egy osztályba jártak. A vádlott az iskolaváltást követően, 2016. év nyarán szerelmet vallott a sértettnek, amelyet az utóbbi visszautasított és több alkalommal is megerősítette ezt. A vádlott ezt nem vette tudomásul és 2016. év nyarától kezdődően több alkalommal követte a sértettet Hódmezővásárhelyen, vagy megjelent a lakóhelye előtt és ott várakozott. Mindezeken túlmenően felkereste őt 2018. év folyamán több alkalommal munkahelyén és ismételten kapcsolatot akart vele létesíteni. A visszautasítások ellenére a sértettet mindezeken túlmenően szórakozóhelyeken is zaklatta a nőt, továbbra sem tudott belenyugodni az elutasításba. A vádlott 2018. szeptember elején a sértett postaládájába is bedobott egy saját kézzel írt levelet és megfenyegette, hogy amennyiben nem találkozik vele az általa megjelölt helyen és időben, akkor összeveri a barátjával együtt.



A sértett a zaklatások miatt magánindítványt terjesztett elő a vádlott megbüntetése végett.



A járási ügyészség a vádlottat zaklatás vétségével, valamint személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétségével is vádolja.



A vádlott bűnösségének kérdésében a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság fog dönteni.