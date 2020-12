A szürkeséget csak pillanatokra törheti meg a napsugár. Maximum 6 fok lesz.

Folytatódik a borongós, szürke idő, kezdetben a Viharsarokban viszont akár a nap is kisüthet átmenetileg. Napközben a Kőszegi-hegység kilóghat a rétegfelhőzetből. Hegyvidéki tájaink zöme azonban továbbra is felhőbe burkolózik, ott zúzmarás ködre kell számítani. Helyenként szitálás, a déli megyékben délelőtt néhol gyenge intenzitású eső is lehet. A déli, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. Késő este 1, 4 fok közé hűl le a levegő.