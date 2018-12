Otíliának a kezébe akarták adni a kisfiát, hogy legalább együtt lehessenek az utolsó órákban – a marosvásárhelyi orvosok ennyit tudtak tenni érte. Edvárdot aztán Szegedre hozták, megműtötték, és édesanyja most egészségesen viheti haza. Ha filmproducer lennék, és olyan filmet szeretnék forgatni, ami csodáról, varázslatról szól, vevő lennék erre a történetre. Biztos vagyok benne, hogy nagy sikere lenne a vásznon – ki tudja, talán lesz valaki, aki egyszer tényleg leforgatja.



A kis oroszlánkirály sztorija azonban nem egy fantázia szülte forgatókönyv, hanem maga az élet. És ami történt, az nem természetfeletti erőknek köszönhető, hanem valami olyasminek, ami talán még nagyobb: jó emberek összefogásának, no meg elhivatott orvosok szakszerű munkájának. S persze annak, hogy voltak, akik fáradhatatlan munkával megépítették az összekötő hidat a segítőkészség és a tudás között. Az eredmény: egy megmentett kis élet. Pontosabban nem is csak egy, a Rotary Gift of Life, azaz Az Élet Ajándéka nevű programjának köszönhetően most kettő, összesen jó harminc határon túli csöppség kaphatott esélyt arra, hogy felnőjön.



A legjobb hír közben az, hogy a jótékonysági program, amelyet az év végével terveztek volna befejezni, mégsem ér véget. Ez reménysugárt jelenthet azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, mint a most megmentett gyerekek szülei. Ők már pontosan tudják: ennél szebb, nagyobb ajándékot egy szülő aligha kaphat karácsonyra.