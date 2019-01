Irgalmatlanok

Én már sokszor gondoltam majd negyven évem alatt, hogy ennél már nincs lejjebb, de az élet mindig rám cáfol. Irgalmatlan botrány bontakozott ugyanis ki egy Csongrád megyei buszsofőr körül, aki olyan szitkozódással kísért egy életmentést, hogy azt még a mentősök is hallották az épületben. Nem volt megelégedve azzal, ahogy a mentősök parkoltak, akik egy idős asszony életét próbálták megmenteni az óföldeáki nyugdíjasotthonban. A buszsofőrnél azért szakadt el a cérna, mert tolatnia kellett, ami azért elvárható rutin ebben a szakmában. Nemcsak szidalmazta a mentősöket, de percekig fotózta az autókat – kit érdekel a menetrend? Kiposztolta a képeket a Facebookra, felejthető helyesírással kérve számon a mentőszolgálat munkatársain a „közlekedési IQ-t". Rajta az érzelmi intelligenciát kérte számon minden józan kommentelő, és a 21. században nem telt sok időbe, hogy eljusson a botrány a munkaadóhoz. A sofőr most gyakorolhatja a tolatást, már nincs munkája. Ijesztő, hogy ennyi ember életéért felelhetett nap mint nap valaki, akit az sem érdekel, ha egy beteg meghal – csak neki ne legyen kényelmetlensége.



Nyáron egy nyugdíjas könyvtárosnő panaszolta be a mentősöket, mert szerinte túl hangosan végezték a munkájukat, amikor a szomszédját élesztették újra. Pár kérdés felmerül ezekkel az emberekkel kapcsolatban. Ha hozzájuk, szeretteikhez érkezne a mentő, akkor is ilyen szigorúan kérnék számon a szabályok betartását? Komolyan gondolják, hogy amikor a mentősök újraéleszteni rohannak, elvárható, hogy kicentizzék a parkolást? Ha a mentőautók foglalják a helyet, az egyenértékű egy hétköznapi tahó parkolással? Ha az ő hozzátartozójuk kerülne életveszélybe, ők lennének az elsők, akik panaszra mennének, hogy a mentősök az utcán „szarakodtak", vagy halkan, ám túl lassan osontak fel hangos, de gyors „dübörgés" helyett, pedig várt rájuk az eszméletlen beteg. Mi lesz a következő? Megpróbálnak kerékbilincset rakatni a koraszülöttmentőre?