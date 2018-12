Kutya világ

Nehéz lenne megmondani, melyik a rosszabb: ha kitesznek egy telt házas állatmenhely elé, netán – ahogy kollégám írja – átdobnak annak kerítésén egy kutyát, amelyikről nem tud vagy nem akar gondoskodni addigi gazdája, vagy ha elaltatják az állatot. Aki lemond valamilyen okból terhessé vált háziállatáról, annak valószínűleg megnyugtatja a lelkiismeretét az előbbi eljárás. Más kérdés, hogy így a terhet mások vállára teszi – ráadásul gyáván, felelősséget nem vállalva saját tettéért. A menhelyek viszont csak a kapacitásuk erejéig képesek befogadni a kitett állatokat, szóval – hacsak nem találnak neki gyorsan gazdát – előbb-utóbb ugyanaz a sors vár a kutyára, mint ha eleve elaltatta volna korábbi gazdája.



A gond ott van, hogy sokan még mindig csak hírből ismerik a felelős állattartás fogalmát, vagy úgy sem. Hiába figyelmeztetnek az állatvédők időről időre, hogy csak az tartson háziállatot, aki arról élete végéig gondoskodni tud. Azt csak nagy jóindulattal lehet az állattartási kultúra fejlődésének nevezni, hogy csipezni kell az ebeket, és nem szabad láncra verni őket. Persze ha úgy nézzük, hogy a béka feneke alól kimászott az állattartási kultúránk, akkor valóban van fejlődés. De remélhetőleg itt nem áll meg.



Jó néhány ismerősöm tart kutyát, a legtöbb helyen családtagként. Vannak olyanok is köztük, akik szándékosan nem tenyésztőtől vásárolták, hanem menhelyről fogadták magukhoz. Időnként szaporulat is keletkezik, ilyenkor a Facebookon keresnek befogadót nekik – többnyire sikerrel. Eszükbe nem jutna, hogy kidobják őket egy autópálya-pihenőben, vagy dobozostul kitegyék őket egy állatmenhely elé, visszaélve segítőkész emberek jóindulatával.

Persze itt is a megelőzés a legjobb megoldás. Az ivartalanított házi kedvenc nem szaporodik, így gondot sem okoz a kis jövevények elhelyezése. Idáig azonban még nem mindenkinél jutott el az állattartási kultúra.