Vízmilliomosok

Belegondolva – miközben teljesen jó, és örülünk neki – kicsit sajnálatos, hogy hatalmas találmányként és beruházásként kell bejelenteni, hogy ezentúl néhány intézmény területén összegyűjtik majd az esővizet a városban. Tulajdonképpen miért nem tesszük ezt már nagyon régen? – merült fel bennem a kérdés. Emlékszem, még gyerekkoromból, hogy a kiskertekben, ahová a panellakók időnként kiszabadultak, hogy kicsit természetközelben lehessenek, szinte mindenhol láttam vizeshordókat. Értem én, az nem egy modern megoldás, de a célnak teljesen megfelelt.



Miközben manapság az esővizet a csatornák nyelik el a nagyvárosokban, hatalmas mennyiségű ivóvizet locsolnak szét a parkokban, köztereken, hogy a növényzet ne száradjon ki. De hogy még abszurdabb legyen a helyzet, ivóvizet használunk a vécé leöblítésére is. Hihetetlen mértékű pazarlás, amit mi a világ ezen felén csinálunk, miközben máshol alapvető létfenntartáshoz sincs elegendő mennyiségű tiszta víz.



Persze amíg van bőven, talán fel sem tűnik. Magyarország víznagyhatalom, de mint tudjuk, a legsikeresebbek sem lennének ma már milliomosok, ha két kézzel dobálnák ki a húszezreseket az ablakon. Nekünk is fel kellene ismerni, hogy erre a vagyonunkra vigyázni kellene, mert lehet, hogy mi most jókat pancsolunk a gomba módra szaporodó fürdőkben, de könnyen előfordulhat, hogy dédunokáink úgy kereskednek majd a vízzel, mint most az arabok az olajjal. Persze csak ha marad még belőle. Az esővíz összegyűjtése az ehhez vezető úton csupán kis lépés, de mint tudjuk, mindent el kell kezdeni valahol.