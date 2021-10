Tűz ütött ki egy családi házban, a 8 éves ikrek közül csak az egyiket tudták élve kihozni

Brutális tűz pusztított Clevelandben egy házban néhány napja, a hajnali órákban. A helyi tűzoltóság szerint egy hat fős család tartózkodott otthon a tragédia idején.

A füstjelzők visítása törte meg az éjszaka csendjét, a családnak pedig álmából felriadva kellett menekülniük. Ráadásul a lángok gyorsan terjedtek, szinte pillanatok alatt mindent felfaltak.

An 8-year-old boy died in a house fire overnight in Cleveland, and a firefighter burned his hands while looking for the boy in the home. https://t.co/C4NevCbm6m

