160. születésnapját ünnepli a szegedi Dózsa György Általános Iskola

Szerdán ünnepelte 160. születésnapját a szegedi Dózsa György Általános Iskola. Az évforduló alkalmából programokban gazdag iskolaestet rendeztek az IH Rendezvényközpontban.

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ vezetőjének megnyitóját követően az intézmény vezetője, Szuromi István fogalmazta meg gondolatait.

– Pontosan ezen a napon, 160 évvel ezelőtt indult el az élet, az akkori Szent György, később Dózsa György Iskolában – mondta el Szuromi István. Széchenyi Istvánt idézte: „Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.” Szuromi István azt is elmesélte: kezdetben plébániai iskolaként működött az intézmény. A török uralom idején valószínűleg elpusztultak a plébániai iskolák is – de ezt nem tudjuk biztosan. Azt viszont igen, hogy 1719–22 között helyreállították a szegedi Szent György-templomot, és ezzel együtt az iskolát is. A Dózsa-iskola jogelődjét „Tornyos iskolának” nevezték. Korabeli feljegyzések bizonyítják, hogy 1776-ban már állt az a torony, amiről elnevezték az iskola elődjét. Utóbbit 1859. november 13-án adták át, miután a torony mellé új épület került.

Ifj. Tóth Zoltán hangulatos iskolafilmet készített az ünnepi alkalomra. A vetítés után Kása Péter testnevelő a Kajak-kenu sport múltja, jelene és jövője a szegedi Dózsa György Általános Iskolában címmel tartott elő­adást. A sportra, különösen ezen ágára, nagy hangsúlyt fektetnek az iskolában. Így van ez a nyelvekkel és a művészetekkel is. Az esten ebből is ízelítőt kaptak a vendégek. A diákok többek között mutattak be tánc-, zene-, ének- és verses előadást is. Egerek és macskák címmel egy olasz–angol produkciót is láthattunk.