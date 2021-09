A cégeknek megéri kinevelni a saját utánpótlásukat

A Sághy Mihály Technikumban folyó oktatói munkáról, a duális képzés kihívásairól, valamint az szakképző intézmény, a kereskedelmi és iparkamara, és az önkormányzat együttműködéséről tartottak kerekasztal beszélgetést Csongrádon. A tanácskozáson elhangzott, a városi szakképző iskoláknak meg kell küzdeniük más városok elszívó erejével, de a helyi általános iskolák részéről is szorosabb együttműködésre van szükség.

Ezt ne hagyja ki! Trükkös hatalomtechnika: mit keres még itt Gyurcsány Ferenc?

– A duális képzés kialakulóban van, néha valóban nem egyszerű az új rendszerben eligazodni, ezért szoros kapcsolatra van szükség az iskola és a képzési hely között

– kezdte Horváth Gábor, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képzési vezetője a Sághy Mihály Technikumban rendezett kerekasztal beszélgetésen. Hozzátette, az építőiparban és a faiparban pozitívan állnak az új duális képzéshez, a vendéglátóiparban kritikusabban fogadták.

Kapcsolatteremtés és együttműködés

Az összejövetelen Horváth János, a kamara Csongrád és térségi szervezetének vezetője kiemelte, elnökké választásakor három célt tűzött ki: a helyi kamarai iroda megnyitását, kapcsolatteremtést az önkormányzattal és együttműködés kialakítását a szakképző iskolákkal.

– Sikerült megnyitni a helyi irodát, emellett az önkormányzattal is jó kapcsolat alakult ki, véleményezzük a városgazdálkodást, az Ipari Park fejlesztését és az építési szabályzatot is. Szintén az önkormányzattal közösen alakítottunk ki helyben maradást ösztönző ösztöndíj-pályázatot középiskolásoknak, amit a felsőoktatásban tanulókra is szeretnénk kiterjeszteni. A szakképző iskolákkal is jó az együttműködés, üzemlátogatásokat szervezünk a gyerekeknek, bemutatjuk a helyi cégeket. De ennél is többet kell foglalkoznunk az általános iskolásokkal, hogy a diákok itt tanuljanak tovább. A cégeknek is szükségük van jó szakemberekre, ők is érdekeltek abban, hogy tanulókat fogadjanak: hiába vesszük meg a gépeket, ha nincs, aki működtesse. A cégeknek megéri kinevelni a saját utánpótlásukat – emelte ki Horváth János.

Helyben tartanák a diákokat

Ezzel értett egyet Berkes Ilona, a Sághy szakképzésért felelős igazgatóhelyettese is, aki szintén több együttműködést kért a helyi iskoláktól.

– Nyári táborral, roadshow-val mutatjuk be a szakmákat, képzési kínálatunkat az iskolásoknak, mindent megteszünk azért, hogy a csongrádi gyerekek helyben tanuljanak. Az igazgatóhelyettes azt is elmondta, hogy a meglévő technikusi kínálatuk mellé szeretnék felvenni a középszintű pedagógusképzést is, azaz a jövőben gyógypedagógiai asszisztenseket, ifjúságvédelmi asszisztenseket és kisgyermek felügyelőket is szeretnének képezni – magyarázta.

A nagyvárosok népszerűbbek

Gyovai Gáspár alpolgármester pozitívan látja a szakképzés helyzetét.

– Széles a képzési kínálat, felkészültek az iskolák, magas szintű képzés folyik a városban

– szögezte le az alpolgármester.

Hozzátette, a diáklétszámot azonban befolyásolja a nagyobb városok elszívó ereje.

– Hiába van meg itt is ugyanaz a képzés, ha a diák egy másik városban akar tanulni, ezen a helyben tartó ösztöndíj-pályázatunkkal szeretnénk javítani

– mondta el az alpolgármester.