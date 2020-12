A háromszázadik tartalékos katona is aláírt

Aláírtra a szerződését, így december 15-től a Magyar Honvédség 46. Területvédelmi Zászlóaljának katonája Oláh Martin László. Az érettségi előtt álló fiatal azt tervezi, hogy egy idő után hivatásos katona lesz, de addig még hátra van például a kiképzése.

Kis ünnepséggel köszöntötték a szegedi katonai toborzó irodán Oláh Martin Lászlót, aki a háromszázadikként lett önkéntes területvédelmi tartalékos katona Csongrád-Csanád megyében. A szerződés aláírása után a fiatal elmondta a Délmagyarországnak, hogy még középiskolába jár, rendészeti szakra, és már egészen kiskora óta közel áll hozzá a katonaság.

Most még az érettségire készül, és ha minden jól megy, egyszer hivatásos katona lesz belőle.

Egyelőre egy orvosi és pszichológiai vizsgálaton van túl, a kiképzése az még csak ezután következik.

Orvos és pszichológus is kell

Az önkéntes tartalékos katonák feladatairól pedig már az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka beszélt. Hári László alezredes elmondta, hogy a tartalékos szolgálatra jelentkezőknek legelőször egy egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton kell megfelelniük, amit a megyén belül el tud intézni, aki itt jelentkezik, a honvédséggel szerződésben álló orvosokkal.

Aki ezek alapján alkalmas a katonai szolgálatra, mehet tovább a kiképzésre. Az alezredes arról is beszélt, hogy a tartalékosok ugyanúgy megkapják a fegyveres kiképzést mint a többi katona. Lőgyakorlatokon kell részt venniük például, ezért kell többek között a pszichológiai vizsgálat.

Önkéntes és önkéntes

Hári László arról is beszélt, hogy az önkéntes katonák között is van különbség. Vannak az önkéntes területvédelmi tartalékosok, és önkéntes műveleti tartalékosok. A műveletisek a honvédség úgynevezett élő állományába kerülnek, azaz oda, ahol egyébként is szolgálnak katonák. Ilyen például Hódmezővásárhely és Szentes. A területvédelmisek pedig a megyei területvédelmi zászlóaljhoz csatlakoznak.

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, alapvetően a járásban, esetleg a megyén belül.

Az állomány feladata többek között segíteni veszély- és katasztrófahelyzetben, a rendezvénybiztosítás, toborzási, illetve a különböző „díszelgési” feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken.

Ha baj van, hívhatják őket

A műveleti tartalékosok többek között beoszthatóak huzamosabb ideje feltöltetlen beosztásokba vagy misszióban résztvevők hazai pótlására. Elláthatnak időszakosan jelentkező speciális feladatokat, vagy katonai szaktudását és a civil képzettségét figyelembe véve akár külszolgálaton is részt vehetnek. De az önkéntes műveleti tartalékosokat hívhatják természeti és ipari katasztrófahelyzetek elhárításához, megelőzéséhez, illetve következményeik felszámolására is.