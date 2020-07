A ligetnél és a Lugas utcánál fákat vágnak ki

Úgy tudjuk, útszélesítések miatt ki kell vágni húsz fát a ligetben, a Lugas utcánál pedig több mint háromszor annyit a Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden – II. ütem projekt részeként. Megkérdeztük, milyen és mennyi idős fákat ültetnek, és mivel pótolják, de lapzártánkig nem érkezett meg a válasz.

A közelmúltban kaptunk jelzést szegedi olvasónktól, hogy vágják ki a fákat a Lugas utca Gábor Áron utca felőli végénél. Újszegeden szerdán a Székely soron dolgoztak az Erzsébet Liget sarkán: úgy tudjuk, húsz fát vágnak ki a bicikliút felújítása és sávbővítés miatt, mert az építkezés egyes fák gyökerét olyan mértékben sérti, hogy azok instabillá válnak. Az adatot egy szegedi faápoló cég közösségi oldalán találtuk szerdán, ahol azt is hozzátették, hogy pótolják a veszteséget, 70 új fát ültetnek el a ligetben. A Lugas utcánál 68 fát vágtak ki, a városi szabályozásnak megfelelően 228 fával pótolják, hogy ne változzon a lombkorona-mennyiség. Ezt szintén a cég Facebook-oldalán olvastuk, napokig kint volt a poszt – tegnapra viszont eltűnt mindkét bejegyzés.

Mindkét beruházás a Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden – II. ütem elnevezésű projekt része, amiről lapunk is hírt adott július elején. A beruházás keretében Újszegeden kerékpárutat építenek a Székely soron a liget melletti járdán a Belvárosi híd felé közlekedőknek, a másik irányba kerékpáros nyomot jelölnek ki a Székely soron. A Temesvári körúttal párhuzamos kétirányú kerékpárutat is felújítják. Tarjánban és az Északi városrészben kerékpáros nyomokat és kapcsolatokat létesítenek, hogy biztosítsák a Rózsa–Retek–Lugas–Gábor Áron utcák útvonalán a kerékpáros átjárhatóságot. A körtöltésen átvezető útszakaszt – a Lugas utcai trolibusz-végállomástól a Göndör sorig – azért szélesítik ki 7 méterről 8,5 méterre, hogy az autósok és a kerékpárosok jobban elférjenek. Azon a részen is vágtak ki fákat, amelyikre olvasónk felhívta a figyelmet.

Feltettük alábbi kérdéseinket a kivágott vagy kivágandó fák kapcsán a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.-nek: Milyen fajta és mennyi idős fákról van szó? Milyen fajtákkal pótolják ezeket, és hová ültetnek? Lapzártánkig nem kaptunk választ, a témára később visszatérünk.