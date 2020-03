A NAV hatalmas erőkkel razziázott Szentesen

Hétfőn hajnalban rendőrök lepték el Szentesen, a Vásárhelyi utat. A város egyik legforgalmasabb szakaszát hosszú órákra teljes szélességben lezárták a 14 éve rejtélyesen eltűnt Koncz Judit volt élettársának vendéglátóhelye és lakása körül. Az emberek találgattak, a hatóságoktól kértünk, de nem kaptunk érdemi tájékoztatást.

– Hajnalban fogták körbe D. L. vendéglátóhelyét. Buszokkal, autókkal hozták a kommandósokat és a rendőröket. Szerintem a 10 milliós nyomravezetői díj lépett működésbe és valaki beszélt. Hatalmas felfordulás volt – mondta egy, a lapunkat értesítő szentesi férfi.

A Vásárhelyi utat nagyjából a víztoronytól a gumiboltig zárták le a rendőrök. 11 óra körül jártunk ott, még akkor is rengeteg egyenruhás volt a helyszínen. A szentesiektől megtudtuk, reggel még a párhuzamosan lévő Budai Nagy Antal utca is tele volt rendőrrel. Volt olyan közelben lakó, aki úgy tudta, D. nem is volt otthon, mert pár napja Olaszországba ment.

D. élettársa volt Koncz Judit

A lezárt részen található D. L. vendéglátóhelye. A férfi az elmúlt 14 évben számos alkalommal szerepelt a médiában, így lapunkban is. Az ő élettársa volt korábban Koncz Judit, aki 2006 nyarán tűnt el. A család kuvaszát a nő eltűnésének éjszakáján megmérgezték. A 26 éves fiatalasszony bűncselekmény áldozata lett, de a holtteste nem került elő. Az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi Osztálya nyomoz emberölés miatt, ismeretlen tettes ellen. Az országos rendőr-főkapitány február közepén bruttó 10 millió forintos nyomravezetői díjat tűzött ki Koncz Judit gyilkosának kézre kerítése érdekében.

Egy másik ügyben felmentették

Február közepén állt bíróság elé D. L. Az 57 éves férfit azzal vádolták, azzal, hogy Judit eltűnése után 1 hónappal kézigránátot dobott a jegyző lakásába, ami végül visszapattant az ablakkeretről és az erkélyen robbant fel. D. L.-t a táblabíróság jogerősen felmentette, mert a bizonyítási eljárás során nem lehetett minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy a kézigránátos támadást ő követte el.

Nem Judit ügye miatt voltak ott a rendőrök

Megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot, hogy igaz-e a szentesiek gyanúja, az akciónak van-e köze a 10 milliós nyomravezetői díjhoz. Azt a választ kaptuk, hogy nincs, sőt, nem rendőri rajtaütésről volt szó. A készenléti rendőrök a helyszínt biztosították, a helyszínen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) járt el.

A NAV-tól pedig a következő válasz érkezett: „Folyamatban lévő ügyről a NAV nem hozhat nyilvánosságra részleteket”. Így nem tudni, letartóztattak-e valakit, és ha igen, mivel gyanúsítják.