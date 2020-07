A Partfürdőn jó ideig nem fürödhetünk még

A Tisza áradása miatt nem nyitott még ki a Partfürdő, így sem strandolni, sem táborozni nem lehet a területen. Leghamarabb a hónap második felében népesülhet be a pihenőhely.

A strandszezon kezdetén a koronavírus, most pedig a Tisza áradása miatt nem tud kinyitni a Partfürdő. Sem fürdőzni, sem táborozni nem lehet így a területen, sőt a felújított vendégházak sem tudnak turistákat fogadni. Nagy veszteséggel indul tehát a nyár, egyelőre pedig nem is tudni, mikortól népesülhet be a sokak által szeretett, természetközeli pihenőhely.

– A füvet nyírjuk, fel vagyunk készülve a nyitásra, de a Tiszától még nem kaptuk meg az engedélyt – fogalmazott Jávorszky Iván, az IH Rendezvényközpont igazgatója. Hozzátette, ez a harmadik év, amikor nem tudnak teljes szezonban nyitva lenni, ezért nehéz kiszámolni, mekkora bevételkiesést jelent a mostani kényszerű zárvatartás.

– Az utolsó teljes szezonunkban a rendezvényeket nem számolva 30 ezer látogatónk volt. Csak remélni tudjuk, hogy hamarosan fogadhatjuk a vendégeket – mondta az igazgató.

A Tisza tetőzését mostanra várják, kérdés, mennyi idő alatt vonul vissza. A strand megnyitásához 3 vízminta kell, az áradó folyóból azonban azt nem lehet levenni. És persze a medencék üríthetőségéhez is bizonyos szint alatt kell lennie a víznek.

– A SZIN és a Halfesztivál szerencsére nincs veszélyben, és bízunk benne, hogy az ide szervezett táborokat is július második felétől már meg lehet tartani. Szeretnénk megnyitni az új úszóművet is, amelynek már másodjára kellett elhalasztani az avatását – tette hozzá.