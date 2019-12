A temesvári forradalom emlékére nyílt kiállítás a szentesi múzeumban

Nagyszabású kiállítással emlékezett meg a romániai forradalom harminc éves évfordulójáról a Koszta József Múzeum. A most megnyílt „Temesvár '89 – A magyar segítség” című tárlat hatásos, néhol egyenesen sokkoló látványelemekkel teszi átélhetővé az akkori eseményeket.

Az Omega kiállítás után egy újabb nagy „durranással” jelentkezett a szentesi múzeum: a harminc évvel ezelőtt Temesvárról elindult, majd a kommunizmus alól egész Romániát felszabadító forradalomnak és annak magyar vonatkozásának állítottak emléket. Kevésbé ismert tény, de Szentesnek is jelentős szerepe van az eseményekben, a határok megnyitásakor ugyanis a városból indult Románia felé az első segélyszállítmány, egy kék IFA teherautón vittek élelmiszereket, vérkészítményeket, kötszereket Temesvárra.

A kiállítás megnyitóján dr. Kövér László, az Országház Elnöke köszöntötte a vendégeket. Beszédében kiemelte, Temesvár népe bebizonyította, hogy a szabadság egy és oszthatatlan román és magyar számára egyaránt, hogy senki sem lehet valójában addig szabad, amíg a másik rab. Farkas Sándor agrárminiszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a harmincadik évforduló emlékeztet és figyelmeztet is bennünket: emlékeztet az ott élő románok és magyarok évtizedekig tartó sanyarú sorsára és véráldozatára, a dél-alföldiek helytállására és figyelmeztet arra, hogy ne engedjük a magyar kultúra sárba tiprását. Szabó Zoltán Ferenc, Szentes város polgármestere pedig a Szentes térségéből megnyilvánuló segítségről beszélt köszöntőjében.

A kiállítás létrejöttét Kis-Rigó László, szeged-csanádi püspök és Fazakas Csaba, temesvári református lelkipásztor is üdvözölte. Fazekas Csaba bejelentette, hogy a kiállítás teljes anyagát jövő év májusának végén Temesváron is bemutatják, majd a harmincadik évforduló tiszteletére készített emlékplakett adott át több, jelenlévő magyar vezető személyiségnek. Tóth Sándor emléke előtt is tisztelegtek, az Aradon adományszállítás közben meggyilkolt hódmezővásárhelyi taxisofőr emlékfalát Kövér László, Farkas Sándor, Szabó Zoltán Ferenc és özvegye, Tóth Sándorné koszorúzta meg.

A látogatók elsősorban a tárlat hitelességét emelték ki, amit nem csak a precízen megtervezett látványvilág adja, de az a dokumentumfilm is, amiben az események szereplői mesélnek forradalmi élményeikről. A vendégek a megnyitón élőben is hallhattak a beszámolót az akkori temesvári mindennapokról, erről a napjainkban Szentesen élő Pócsik Zoltán Vazul mesélt, aki fiatal korában Tőkés Lászlónál konfirmált Temesváron