Ajándék könyv jár a kölcsönzés mellé Csongrádon

Különleges akcióval várja a kölcsönzőket a Csemegi Károly Könyvtár: augusztus végéig egy ajándék kötetet is választhat az, aki most könyvet vesz ki a könyvtárból.

– A nyár a könyvtárak életében egy kevésbé mozgalmas időszak, ezért szeretnénk folyamatos akciókkal fellendíteni a forgalmunkat: augusztus végéig ingyen könyvet kapnak a vendégeink a kölcsönzés mellé, ezt követően pedig szeptembertől egy újabb meglepetéssel kedveskedünk az olvasóinknak – mondta Illés Péter, a Csongrádi Információs Központ vezetője.

– Elég széles a választék, van miből szemezgetni. Szerintem jó dolog, hogy egy ajándék könyvet is kap az ember – közölte ifjabb Szilágyi Sándor, miközben az ingyenes könyveket böngészte.

– Foglalkoztat a görög-római hitvilág, ezért a „Kegyetlenség és civilizáció” című könyvet választottam, ami a római gladiátorjátékokról szól.

Az ingyenes könyvekbe hétfőtől akár helyben is bele lehet olvasni, ugyanis teljesen látogatható a könyvtár: megnyílik a helyben használat, azaz a folyóiratokat is lehet olvasgatni és az informatikai részleg is használható. A könyvtárosok azonban arra kérik a látogatókat, hogy továbbra is hordjanak szájmaszkot az intézményben.