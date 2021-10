Autós szemmel néztük meg, milyen lesz a közlekedés a Belvárosi híd körül

Az egyáltalán nem titkolt szándéka a mostani belvárosi felújításnak, hogy az átmenő autósforgalmat kiszorítsa a Belvárosi híd hídfőjétől, hogy kizárólag Szeged és Újszeged között közlekedő forgalmat gyorsítsa meg, ami egyébként jogos, tekintve, hogy reggelente 10- 15 perc a hidakon való átjutás csúcsidőben. Megnéztük a felújításról szóló videót, autós szemmel.

Semmiképpen nem szabad megszokásból közlekedni, ha újra ráengedik a most lezárt területekre az autó és kerékpáros forgalmat. Az új helyzet főleg a „vasárnapi sofőröknek” okozhat meglepetést. A fontosabb változásokat néztük meg, ezúttal autós szemmel.

Oskola utca

A forgalom természetesen marad egyirányú a híd felé. Az egyedüli változás a sofőrök számára, hogy az Oroszlán utca után a kerékpáros sáv kettéválik. Az autósoknak jobbra kell sorolni és a két biciklisáv között folytatódik majd az út. A kerékpárosoknak viszont elsőbbségük lesz velük szemben, ami csúcsforgalom idején torlódáshoz vezethet.

Megmarad végül két további lehetőség elkanyarodni: mind a Victor Hugo utcára, mind a Roosevelt térre rá lehet majd fordulni az Oskola utcáról. A Roosevelt térről szintén át lehet majd hajtani a Victor Hugora. A másik nagyobb változás pont ez utóbbi utcával kapcsolatos. Aki a Deák Ferencről érkezik, annak lesz majd elsőbbsége a Victor Hugo-n, erre is érdemes lesz odafigyelni, mert eddig nem így volt.

Stefánia

Az egyetlen lehetőség, ahonnan Szeged északi oldaláról rá lehet majd autóval kanyarodni a Belvárosi hídra. Ezzel jelentősen megnövekszik majd az autósforgalom a szakaszon, ami a színház melletti körforgalomnál okozhat kényes szituációkat. Itt ugyanis a kerékpárosokat ráengedi az új tervezet a körforgalomra.

Mindemellett a Stefániára rá is kanyarodhat autó a Belvárosi hídról egy olyan sávra, amire a kerékpárosok számára ráfestik majd a balra kanyarodó jelzéseket, de a továbbiakban is marad egy kerékpáros sáv az autóknak szánt útszakaszon, ahol a feljebb említett körforgalom felé behajthatnak majd ők is, ha szeretnének elkanyarodni.

Lehetséges problémák?

Akik az Oskola utcán laknak, azoknak most feladták a leckét. A parkolási lehetőségeket megszüntetik, a környező kis utcák pedig még jelen helyzetben is tele vannak.

Az átmenő forgalmat így a rakpartra és a körutakra terhelik. Kérdés, hogy felkészítették-e a kis és a nagykörutat ekkora autótöbblet befogadására, főleg akkor, amikor majd tavasszal a Tisza miatt a rakpartot lezárják.

Ez azért is jó kérdés, mert a Széchenyi tér felújítását is úgy tervezik, hogy a városháza előtti parkolókat és utat is megszüntetik teljes egészében., ráadásul a Széchenyi tér északi oldalán az autós, a kerékpáros és a villamos egyetlen sávon fognak közlekedni.

Persze ez még a jövő zenéje, és tervezetekről beszélünk. Ha elkészül minden, majd meglátjuk, a fentiek problémák-e, avagy sem.

Megnéztük kerékpáros szemmel is, hogy mire számíthatunk a felújítás után.