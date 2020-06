Banánt, kivit és pékárut is kaptak a szigetiek

Két éve a Magyar Élelmiszerbank Egyesületen keresztül minden hónapban egyszer érkezik Tiszaszigetre élelmiszer adomány, amelyet a település lakói között osztanak szét.

– A főszervező a helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, agilis vezetőjüknek Kozák Jánosnak köszönhetjük ezt a lehetőséget. Ehhez helyben egy összefogás alakult ki, a Kreatív Műhely tagjai és a helyi polgárőrök elvállalták azt, hogy segítenek a szétosztásban – magyarázta Ferenczi Ferenc polgármester.

A csomagokban zöldség-gyümölcs, pékáru, szendvicskrém, csokoládé szokott lenni. Most többek között banánt, kivit, paradicsomot, zellert és sárgarépát is vihettek haza a szigeti családok. Közel nyolcvanan álltak sorba a júniusi élelmiszer osztáson. Az árut fajtánként kirakták a 24 méter hosszú asztalra, az önkéntesek pedig összeállították a csomagokat. Ferenczi Ferenctől megtudtuk, tavaly 8 millió forint értékű árut osztottak szét. Azt is elmondta, havonta egyszer érkezik szállítmány az Élelmiszerbanktól, egy helyi vállalkozó vállalta a szállítást, neki fuvardíjat nem, csak benzinköltséget kell fizetniük. Nem csak az Élelmiszerbanktól kapnak adományt, évek óta az önkormányzat egyik szociális szövetkezete a Vega-Boxes is ajánl fel étkezési paprikát, ezt is a kispiacon osztották szét nemrégiben.