Beiktatták hivatalába az új városvezetést Makón, majd megemlékeztek '56-ról – fotók

Makón a régi-új polgármester, illetve a megválasztott testület beiktatásával kezdődött, majd a központi ünnepséggel folytatódott az október 23-i megemlékezés.

Zsúfolásig megtelt a városháza díszterme szerdán délelőtt, amikor beiktatták Makó új vezetőit. A szavazás eredményét a helyi választási bizottság elnöke, Barta Attila Viktor ismertette; előtte tették le az esküt a képviselők és tőle vették át a megbízóleveleket. Ismertette a két – roma és román – nemzetiségi testület összetételét is. Farkas Éva Erzsébet a pulpitus előtt, a címerrel ékesített kék-vörös makói lobogó csücskét fogva tett esküt, s a végén meg is csókolta a lobogót.

A régi-új polgármester, miután köszönetet mondott a bizalomért és a támogatásért, programbeszédében többek között azt hangsúlyozta, hogy vezetésével a közgyűlés minden makóit szolgálni fog, és a jövő a fiatalok, a családok kezében van, de továbbra is meg fogják becsülni a nyugdíjasokat is. – Az előttünk álló években be kell fejeznünk a megkezdett fejlesztéseket és újakat is kell indítanunk. Ebben különösen fontos szerep jut majd a helyi vállalkozásoknak – emelte ki. És azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Makó kitörési pontjának továbbra is a turizmust tartja.