Bozótba futnak az egykor híres szegedi vasútvonalak

Ma már nehezen tudjuk elképzelni, hogy Szegedről vonattal menjünk Szabadkára, netán Temesvárra. Nem is lenne lehetséges, hiszen az egyik irányba már a sínek egy részét is felszedték, a másikba pedig megszűntek a járatok. A trianoni határok előtt azonban komoly összekötő szerepe volt a vasútnak e három város között.

– 1920-ban vasútjaink is megélték saját Trianonjukat. Az egykor fontos csomópontnak számító Szeged elvesztette addigi jelentőségét, az utódállamokhoz került vonalak többsége pedig kihasználatlanná vált. A síneket ma már benövi a gaz, a Magyarországon kívül rekedt békebeli vasútállomások pedig lassan az enyészeté válnak – magyarázta Patyi Szilárd történész, újságíró.

Szeged, a térség egyik vasútcentruma

Az Alföld egyik legjelentősebb vasúti csomópontjának Szeged számított az Osztrák–Magyar– Monarchia idején. A temesvári vo­nalon a Bánságba, a szabadkain pedig Bajára, valamint Eszéken keresztül egészen Fiuméig is utazhattunk. A térségben bonyolódott le Dél-Magyarország személyi és kereskedelmi forgalmának jelentős része.

Szőregnél ágazott el a bánsági útvonal

Az 1857-ben megépült Szeged–Temesvár vasútvonal a Bánságot és az Alföldet kötötte össze. Patyi Szilárd elmondta, hogy jelentőségét tovább növelte a vele egybefüggő Bécs–Pozsony–Pest–Szeged vasútvonal, tehát a Bánát az Alföldön keresztül a magyar és a birodalom fővárosával is közvetlen kapcsolatba került. Szőreg is fontos szerepet játszott, hiszen a fővonal mellett itt ágazott ki az Arad-Csanádi vasút Szeged–Szőreg–Makó–Mezőhegyes vonala, illetve a Törökkanizsa felé vezető Szeged–Karlova HÉV-vonal. A régió települései mind profitáltak a vasútból. Nem csoda, hogy Trianon után a Bánság hanyatlásnak indult, még határforgalom sem működött a térségében.

Szabadkán keresztül Bajára

Hasonló jelentőséggel bírt a Szeged–Szabadka vasútvonal, amelyet 1864-ben az Alföld–Fiumei Vasúttársaság kezdett el építeni.

– Szabadkára 1869. november 11-én érkezett meg az első vonat Szegedről. A vonal csakhamar a két szomszédos alföldi nagyváros legfontosabb kapcsává vált. Ezt később számos vasútvonallal bővítették ki: 1885-ben átadták a Baja és Szabadka közötti 58 kilométeres vonalat, amivel létrejött a Szeged–Szabadka–Baja összeköttetés. 1889- ben pedig a Szeged–Szabadka horgosi állomásától Magyarkanizsán keresztül Zentára is elindult az első vonat – mesélte a történész.

A vasút felélesztette a tanyavilágot

Az említett vonalaknak köszönhetően a mezőgazdasági termékeket előállító alföldi körzetek közvetlen kapcsolatba kerültek Budapesttel. Így Szeged és a hasonló vasúti csomópontnak számító vidéki városok környékén fejlődésnek indultak a falvak és tanyavilág, sőt a vasutak mentén új települések is létrejöttek.

– A határ menti Királyhalma például a létét és a nevét is a vasútnak köszönheti. A falu keletkezésének története az 1879-es szegedi nagy árvízig nyúlik vissza. Ferenc József 1883 októberében eljött Szegedre, hogy megtekintse az árvíz után újjáépített várost, majd meglátogatta az ásotthalmi erdőőri szakiskolát is. Az uralkodó – többek között Jókai Mór kíséretében – Szegedről a 113-as vasúti őrházig vonattal utazott, innen hintóval folytatta útját Ásotthalomig. A látogatás után Csongrád vármegye közigazgatási bizottsága kérvénnyel fordult a MÁV-hoz, hogy nyilvánítsák meg­­állóvá és nevezzék Királyhalomnak a Palics és Horgos között álló 113-as őrház helyét – mesélte Patyi Szilárd, majd hozzátette, hogy Ferenc József látogatásának és az 1890-ben jóváhagyott helyiségnévnek köszönhetően egyre többen köl­­töztek a homokháti település környékére.

Vakvágánnyá vált sínek

A trianoni békediktátum az említett vasútvonalakat is darabjaira szabdalta. Bánságot a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság és Románia felosztotta egymás között, így a Szeged–Temesvár vonal három részre szakadt. Mindössze a Szegedtől Óbébáig tartó 15 kilométer maradt magyar kézben. Mivel az óbébai megállót pont kettőbe metszette a határvonal, Szőreg vált az utolsó állomássá. A vonalat periferikus hely­­zetbe sodorta a szegedi vasúti híd 1944-es lebombázása. Ezután a szerb határig fekvő vasútvonalat egy ideig még a helyi téglagyár iparvágányként használták, de napjainkra járhatatlan vakvágánnyá vált, sok helyen a síneket is felszedték. Így ért véget a történe­­te annak a vasútvonalnak, ahol egykor az Orient expressz is keresztülpöfögött.

A Szeged–Szabadka–Baja vasútvonal középső része Szabadkával együtt a Jugoszláv Királyságnak ju­­tott. A bajai és szegedi szakasz Ma­­­­gyarországon maradt, de ezek az egykoron nagy jelentőségű vasútvonalak is a határ menti peremterület részeivé redukálódtak. A vasúti forgalom egyre ritkább lett, végül meg is szűnt rajtuk.