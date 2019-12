Csak a gyerekekkel együtt tökéletes a karácsony

Egy önkormányzati bérlakásban él két gyerekével Vérten Beáta, évek óta ez az első igazi otthonuk. Az édesanya egészségügyi állapota miatt azonban nem tudja ellátni a kicsiket, a gyerekek most nevelőszülőknél élnek. Beáta nem vágyik másra, csak hogy meggyógyuljon és újra együtt legyen a család.

Csendes a Rákóczi úti bérlakás, nem veri fel gyerekzsivaj, csak az eső kopog az ablakon. Hétköznap délelőtt van, ilyenkor máshol is ritka a lárma, de a helyzet sem délután, sem este nem változik: üresen maradnak a gyerekszobák. Vérten Beáta két kicsivel él ott, a gyerekek jelenleg helyettes szülőnél vannak elhelyezve az anya egészségügyi problémái miatt.

– Dzseni hét éves lesz nemsokára, Zsoltika márciusban lesz tíz. A családsegítőtől kértem segítséget, amikor már nem bírtam ellátni őket. Hányással kezdtem a napot, nem bírtam felkelni, odaállni a tűzhelyhez, hogy főzzek nekik. Állandó fájdalmaim, rosszulléteim vannak. Egy év alatt tizennyolc kilót fogytam. Már annyi gyógyszert szedek, hogy azzal lakok jól, de nem javulok, csak rosszabbodok – mesélte helyzetéről Vérten Beáta.

Távol a gyerekektől

Az édesanya öt éve küzd depresszióval, egy éve refluxos és rekeszizomsérvet is megállapítottak nála. A gyerekek tavalyelőtt már voltak külön tőle pár hétre, amikor a pszichiátrián kezelték. Nagy érzelmi megrázkódtatás volt nekik, hogy elkerültek otthonról, ezért csak telefonon tartják a kapcsolatot, Beáta nem akarja felzaklatni őket a személyes találkozással. Azért Dzseni születésnapját otthon tartják majd, és a karácsonyt is együtt töltik majd. Beáta szeretné, ha mihamarabb újra gondoskodni tudna gyermekeiről.

– Decemberben kell visszamennem a gasztroenterológiára, ha olyanok lesznek az eredményeim, akkor kilátásban van egy műtét. Szeretném, ha visszakerüljenek a gyerekek, csak erősödjek meg. Megértették a helyzetet, hogy anya beteg, mondják, hogy szedjem a gyógyszereket, de sírnak, haza akarnak jönni, újra azt akarják, ami régen volt – mondta Beáta, miközben a szemét törölgeti.

Ez az első otthonuk

Bár a körülmények mások, szeretné, ha az idei karácsony is olyan lenne, mint a korábbiak. Nyáron lakásfelújításba kezdett, járólapot tettek le, festettek, csempéztek, de még félkész a lakás. Sem segítsége, sem pénze nem volt, hogy befejezze.

– Egy éve lakunk itt, előtte anyaotthonban, apámnál, anyámnál éltünk. Egy éve van igazi otthonunk, amit igyekszek szebbé tenni – mondta lakásukról az anya.

Együtt lenni a legnagyobb öröm

Novemberig volt munkája, de betegsége miatt nem tudott bejárni, így elbocsátották, azóta lényegében a családi pótlékból élnek. Beáta alkalmi munkákat vállal, de keresi a lehetőségeket, most is azon van, hogy teljes munkaidőben dolgozhasson találjon. A gyógyszerei is sok pénzt felemésztenek, de ez szerinte nem fog érződni az ünnepen.

– Itthon lesznek a gyerekek karácsonykor, majd sütünk, főzünk. Az, hogy nincs pénzünk, nem látszik majd meg, úgyis addig megyek, amíg meg nem szerzem nekik, amit szeretnének. Dzseni egy eleven kis csaj, ő egy Llorens babát szeretne, Zsoltika olyan, mint én, nyugodt, visszahúzódó, ő egy telefont kért karácsonyra. Én pedig csak az egészségemet és a gyerekeimet szeretném visszakapni, semmi másra nem vágyom.