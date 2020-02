Csapatjáték szerelemmel – Fotók

Kapcsolatfrissítő randevúra hívták a párokat a csütörtök délután a Milleniumi Kávéházba.

Több turnusban összesen 40 házaspár szakított magának időt arra, hogy egy óra hosszáig csak magukra koncentráljanak. A Házasság Hete szegedi rendezvénysorozatában a Szeged-Csanádi Egyházmegye CsaládKözPontja olyan programokat szervez, amely közös élményekkel gazdagítja a párokat, így megerősítve, felfrissítve kapcsolatukat.

Az aranyalmától szerelemcsütörtökig című kapcsolatépítő játékuk vasárnap kezdődött a Dóm téren egy közös zarándoktánccal. Mellé egy játékot is kínáltak: a Dómban lévő aranyalmafa előtt készült páros szelfi egy ajándék forró italt ér a Millenniumi Kávéházban, ha a fotót felötlötték a Házasság hete Szegeden facebook oldalára. Így tette ezt Keszeli Sándor és Ilona, aki beküldték a szelfit, és a randevúra is eljöttek. Megtudtuk 19 éve házasok, négy gyermekük mellett igyekeznek időt szakítani egymásra, ez is egy ilyen alkalom.

Gyurisné Hutter Katalin, a Katolikus Ház munkatársa elmondta, a párokat szerelemébresztő kérdéssorokkal várták a randin. A 33 kérdésből néhányat húzhattak ki a házaspárok egy sorsoló gömbből, válaszoltak rá, majd a végén azt kérték tőlük két percig nézzenek egymás szemébe. A többi kérdést megkapták, és otthon fejezték be a beszélgetést. A nap hangulatát egy fényképész is megörökítette, az itt készült fotó hazavihették magukkal a résztvevők.

A rendezvénysorozat vasárnapig tart, ma Bálint napi táncházzal várják az érdeklődőket a Katolikus házba. Vasárnap a Honvéd téri Református templomban ökumenikus istentisztelettel, majd este Dómban a katolikus misével zárul a Házasság Hete.