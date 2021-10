Délmagyaros naptáron üzent a kegyetlen Paprika utcai gyilkos – Fotók

A Délmagyarország 1961-es falinaptárára írta fel az öt embert lemészárló Vass Gyula, hogy a gyilkosságok napján a Paprika utcában járt. A naptár az áldozatok házának falára volt kiragasztva, de azt azóta sem sikerült kideríteni, hogy a gyilkos miért tett gyakorlatilag így beismerő vallomást. A naptár reprodukcióját a fővárosi Rend­őrmúzeumban néztük meg.

„Itt jártam 1961. IV. 25-én” – ezt Vass Gyula, a Paprika utcai ötös gyilkosság elkövetője írta egy 1961-es kihajtható délmagyarországos naptárra, ami az áldozatok házának falára volt kiragasztva. A nagyon rit­­ka bűnjel másolata a főváro­­si Rendőrmúzeumban van kiállítva, és a közgyűjtemény bűnügyi referense beszélt róla lapunknak.

– Amíg nem találták meg a valódi tettest, voltak más gyanúsítottak is, például Zs. Vilmos. Ő a helyi patológián dolgozott, és ismerte a család több tagját is, ráadásul a szomszéd utcában lakott. Kettő, elvileg független írásszakértő is azt állította, hogy az övé a kézírás – mondta Dulai Péter.

Ő írta a bejegyzést

Amikor azonban Vass Gyulát egy névtelen levél és több bizonyíték is lebuktatta, akkor az ő írásmintáját is levették, és kiderült, hogy ő írta. Ez azonban még csak azt sem bizonyította volna, hogy a helyszínen járt, nemhogy magát a gyilkosságot.

Dulai Péter azt is elmondta, hogy később kiderült: Vass Gyu­­la ezt akkor vetette papírra, amikor még nem bántott senkit, azaz teljesen érthetetlenül firkált a naptárra. Tehát nem volt igaz az, hogy ezzel is a rend­­őröket hergelte volna. Erre egyébként abból is következtettek, hogy a bejegyzést egy életbiztosításos hirdetésre írta.

Túl lenni az ügyön

A bűnügyi referens szerint az, hogy korábban egy másik férfinak tulajdonították a kézírást, azért volt, mert minél hamarabb akartak találni egy tettest. Azaz, ha nem kerül képbe Vass Gyula, akkor akár Zs. Vilmost is elítélhették volna az ötös gyilkosságért.

A délmagyaros naptáron kívül a Rendőrmúzeumban még számtalan eredeti helyszí­­ni fotó is látható a gyilkosságról, és egy olyan makett, amiben a holttestek is pontosan el vannak helyezve.

A gyilkosság napján, 1961. április 25-én szerelemre vá­gyott a nőfaló hírében álló Vass Gyula. Annyira fűtötte a vágy, hogy a nagyállomás restijéből elballagott a Paprika utcába felkeresni régi ismerősét, a 41 éves Forró Máriát. Az asszony egy fedél alatt élt 21 éves fiával, Rozsi Jánossal, annak 21 éves feleségével, 20 hónapos kisfiával és a fiatalasszony 17 éves húgával, Buborék Gizellával.

Délelőtt 10 óra körül járt az idő, amikor Vass Gyulát Forró Mária és Rozsiné jó ismerősként fogadta, míg a kisfiú éppen aludt. Mikor Rozsiné elment orvoshoz, Vass akció­ba lépett: szexre hívta Forró Máriát.

Nem volt kedve

A nőnek – aki korábban már lefeküdt Vass Gyulával – ekkor nem volt kedve a szerelmeskedéshez, ezért a férfi megütötte, majd több baltacsapással megölte az asszonyt.

Délben verte agyon baltával a hazatérő Rozsinét. A sikoltozó asszony hangjára felébredő Jancsika fejét is baltával szakította be, majd a gyermek holttestét elrejtette a padláson.

Kora délután a munkából hazatérő Buborék Gizellával végzett, akit – miután leütötte – a nő agóniája közben meg is erőszakolt. Öt óra körül pedig befejezte rettenetes művét: meg­­gyilkolta a családfőt, Rozsi Jánost is.

Vass Gyulát kivégezték, és jeltelen sírba temették.