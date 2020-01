Elsősegélynyújtás az iskolában

December óta elsősegélynyújtó referenciaiskola az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola, ami azt jelenti, hogy a tantervbe építve tanulják az elsősegélynyújtást a tizedikes diákok.

– Hét éve vöröskeresztes bázis­iskola vagyunk, aminek az a célja, hogy az iskolai oktató- és nevelőmunkánkban a gyerekek egymás iránti felelősségtudatát, embertársaik segítésének fontosságát tudatosítsuk, mert a kamaszkorban lehet ezt a legjobban kialakítani – kezdte Andrésiné Ambrus Ildikó, az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola intézményvezetője.

Évek óta versenyeznek

– Szerencsére mindig vannak olyan tanáraink, akik egy-egy szakterületet szívügyüknek éreznek és felkarolják, mint most például Domokos József kollégánk, aki felkészíti a gyerekeket. Évek óta folyamatosan részt veszünk megyei, országos elsősegélynyújtó versenyeken, sokszor Csongrád megyét egyedül képviselve. A gyerekek szívesen vesznek részt a programokban – magyarázta az intézményvezető.

Életet mentenek és spórolnak is

Innen jött az ötlet, hogy pályázzanak az elsősegélynyújtó referenciaiskola címre is, amit decemberben kaptak meg. Ennek a lényege, hogy az iskola beépíti az életébe az elsősegély-nyújtási ismereteket. A Bedőben tantárgyként tanítják a tizedik osztályosoknak, aminek több előnye is van: felkészítik őket az elsősegélyvizsgára és a szülők terheit is csökkentik. – A vöröskereszt van olyan jó hozzánk, hogy kijönnek ide vizsgáztatni. Életet menteni is megtanulnak a diákok, és megspórolják az elsősegély-tanfolyam díját a jogosítványhoz.

Szeretik a diákok

Domokos József versenyre is felkészíti a diákokat. – Pályázunk is folyamatosan, amire csak lehet, most egy úgynevezett ambu babát, elsősegély-gyakorló babát nyertünk ősszel. – Szeretik a diákok. Heti egy órában tanulják és májusban levizsgáznak szépen. A szakkörre önkéntes alapon járnak 16-17-en. A versenyfeladatok gyakorlatközpontúak, az órákon az elmélet a fontosabb. A közeljövőben mi adunk helyet egy Mórahalom és Kistelek járási területi elsősegélynyújtó versenynek – mondta a képzést vezető tanár.

Pumpáltak és kötöztek is

A szakkörösök közül a 13.e osztályos Kalócz Tamás miután mellkaskompressziót hajtott végre a bábun, majd bekötözte egyik társa fejét, azt mondta, hogy a jó közösség mellett az is fontos, hogy az itt megszerzett tudást bármikor használni tudja. – Kecskeméten, ahol lakom, a koripályán esett el egy fiatal srác, aki akkorát koppant, hogy utána nem is mozdult, sokkot és epilepsziás rohamot kapott. Megvártuk a roham végét, biztosítottuk a fejét és óvtuk a kihűléstől a mentők kiérkezéséig – mesélte.