Értékes nyeremények és ajándékok várnak a véradókra

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közleménye.

AJÁNDÉKOK ÉS NYEREMÉNYEK VÁRJÁK A VÉRADÓKAT!

Július 27-ével még több ajándékkal és még több nyereménnyel várjuk Csongrád-Csanád megyében is véradó hőseinket! A Szegedi Vadasparkkal kötött megállapodásunknak

köszönhetően a véradók kedvezményes belépőket kapnak, és elindult Az élet nem játék! Adj vért! címmel az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt nyári

figyelemfelhívó kampánya is. Ezek mellett az intézeti véradásokon résztvevők közt is ajándékokat sorsolunk!

Nyáron mindig kevesebb véradóra számíthatunk a szabadságolások és az iskolaszünet miatt, ám ilyenkor sem csökken a vérigény, sőt, a koronavírus-veszélyhelyzet vége óta az újraindult műtéti beavatkozások több vérkészítményt igényelnek. Ezért igyekszik nyáron még jobban felhívni a figyelmet a véradás fontosságára!

Ezen a héten, július 27-e és augusztus 2-a között mindenki, aki a Szegedi Vérellátó Központban ad vért, 1 db 500 forint látogatói kedvezményt jelentő ajándékkupont a Szegedi Vadasparkba!

Emellett minden véradásnapon kisorsolunk a résztvevők között 1db ingyenes családi belépőt! Az akció az első 300 véradóig tart! Így a Szegedi Vadaspark cuki lakói is véradásra hívnak! – írják a közös közleményben.

Az élet nem játék! Adj vért!

Újabb közismert művészek bevonásával folytatódik az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt véradókampánya július 23-a és augusztus 31-e között. Dobos Evelin, Fehérvári Gábor Alfréd (Freddie), Péterfy Bori, Pikali Gerda, Pindroch Csaba – Öt nagy kedvenc a hazai művészvilágból. Színpadon, kamerák előtt, reflektorfényben élik az életüket.

A hallgatóság és a nézők szeretetét kívánja viszonozni az öt művész azzal, hogy személyes példamutatásával áll a véradás ügye mellé – hiszen megkapni az adományozott vér

felhasználásáról szóló értesítést, tudni, hogy egy beteg gyógyulását segítették, vagy épp az életét mentették meg, ugyanolyan jó érzés, mint az előadás végén a felhangzó tapsot hallani. Az országos kampány ideje alatt vért adók között értékes nyereményeket sorsolunk ki:

-3 db kétéjszakás, kétszemélyes wellness pihenés

-3 db páros színházjegy a Katona József Színház felajánlásából

-3 db ingyenes allergiavizsgálat a Corden Kft. jóvoltából

A sorsolás időpontja: 2020. szeptember 2.

További információk a kampány weboldalán érhetők el:

www.ovsz.hu/az-elet-nem-jatek

További AJÁNDÉKOK:

Minden véradónkat megajándékozzuk:

– egy belépővel a makói Hagymatikum fürdőbe

– étkezési jeggyel

– és egy kis csokival!

Emellett minden szegedi intézeti véradáson ajándékba adunk:

– egy belépőt a hódmezővásárhelyi Török Sándor Strandfürdőbe

– egy hűsítő jégkrémet

Emellett minden vásárhelyi és makói intézeti véradáson ajándékba adunk:

– egy belépőt a hódmezővásárhelyi Török Sándor Strandfürdőbe

Emellett minden szentesi intézeti véradáson ajándékba adunk:

– egy belépőt a Szentesi Sport- és Üdülőközpontba

– egy hűsítő jégkrémet

További NYEREMÉNYJÁTÉKOK:

Támogatóink jóvoltából Hódmezővásárhelyen júliusban minden héten a Tücsi fodrászat

ajándékutalványát, Makón egész hónapban hetente a Silver Étterem Mosolymenüjét

sorsolhatjuk ki véradóink közt!

ÚJRA VISSZAESÉS A MEGYEI VÉRADÁSOKBAN!

Bár egyre több véradást szervezhetünk, az elmúlt héten is folytatódott a visszaesés a résztvevők számában, Csongrád-Csanád megyében. A szabadságolások vagy éppen a

kedvezőtlen időjárási körülmények most is éreztették hatásukat, ezért is fontos, hogy MOST MINÉL TÖBBEN KEZDJENEK EL vért adni!

Július 20-a és július 27-e között 441 egészséges véradóhősünk jött el életet menteni! Eredetileg úgy terveztük, hogy erre a hétre 520 véradóra van szükség. Így az elmúlt héten a visszaesés: -15 százalék volt! Hogy a nyári hetekben se alakuljon ki vérhiány, továbbra is arra kérünk minden egészséges Csongrád-Csanád megyeit:

JÖJJÖN VÉRT ADNI!

Minden 18 év feletti felnőttől, ha egészségesnek érzi magát, nem járt az elmúlt 30 napban külföldön, azt kérjük: jelentkezzen véradásra bármelyik véradásunkon! Nagyon fontos, hogy NYÁRON IS biztosítani tudjuk a már kórházban fekvő, vagy a mostani időszakban kórházba kerülő emberek életmentő beavatkozásaihoz, kezeléseihez szükséges vérmennyiséget! – hívják fel a figyelmet a közleményben.

KÉRÜNK MINDENKIT ARRA IS, KÖVESSE FRISS HÍREKÉRT OLDALUNKAT!

www.facebook.com/veradas.csongrad/

REGISZTRÁCIÓT JAVASLUNK A SZEGEDI VÉRADÓKNAK, ami itt érhető el:

www.ovsz.hu/ver/veradasok

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken az intézeti helyszíneken és

időpontokban várja augusztus 9-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

SZEGED

Vérellátó Központ, Honvéd tér 4.:

Július 27., hétfő: 7:00-14:00

Július 28., kedd: 7:00-14:00

Július 29., szerda: 10:00-18:00

Július 30., csütörtök 10:00-18:00

Augusztus 1., péntek 7:00-14:00

Augusztus 3., hétfő: 7:00-14:00

Augusztus 4., kedd: 7:00-14:00

Augusztus 5., szerda: 10:00-18:00

Augusztus 6., csütörtök: 10:00-18:00

Augusztus 7., péntek: 7:00-14:00

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Vérellátó Osztály, Dr. Imre József utca 2.:

Július 27., hétfő: 7:00-09:00

Július 30., csütörtök: 7:30-10:00

Augusztus 3., hétfő: 7:00-9:00

Augusztus 6., csütörtök: 7:30-10:00

MAKÓ

Véradó Állomás, Kórház utca 2.:

Július 27., hétfő: 8:00-11:00

Július 30., csütörtök 14:00-16:00

Augusztus 3., hétfő: 8:00-11:00

Augusztus 6., csütörtök: 8:00-11:00

SZENTES

Vérellátó Osztály, Sima Ferenc utca 44-58.:

Július 28., kedd: 7:30-12:00

Július 29., szerda: 7:30-12:00

Július 30., csütörtök: 14:00-17:00

Augusztus 4., kedd: 7:30-12:00

Augusztus 5., szerda: 7:30-12:00

Augusztus 6., csütörtök: 14:00-17:00

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken a külső helyszíneken és időpontokban várja augusztus 9-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

Július 28. kedd 10:00-14:00

Szeged-Kiskundorozsma, Művelődési Ház

6791 Szeged, Negyvennyolcas utca 12.

Július 28. kedd 14:30-18:00

Csongrád, Városi Galéria

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Július 29. szerda 9:00-10:00

Csengele, Faluház

6765 Csengele, Deák Ferenc utca 25.

Július 29. szerda 11:00-15:00

Székkutas, Művelődési Ház

6821 Székkutas, Vásárhelyi út 14.

Augusztus 1. szombat 9:00-13:00

Szeged-Tápé, Heller Ödön Művelődési Ház

6753 Szeged, Budai Nagy Antal utca 20-22.

Augusztus 3. hétfő 14:00-17:00

Deszk, Szolgáltató Központ

6772 Deszk, Tempfli tér 8.

Augusztus 4. kedd 10:00-13:00

Forráskút, Művelődési Ház

6793 Forráskút, Petőfi Sándor utca 3.

Augusztus 4. kedd 15:00-18:00

Szegvár, Művelődési Ház

6635 Szegvár, Régiposta út 1/A

Augusztus 4. kedd 8:00-11:00

Pitvaros, Művelődési Ház

6914 Pitvaros, Kossuth utca 33-35.

Augusztus 5. szerda 14:00-16:00

Felgyő, Közösségi Könyvtár

6645 Felgyő, Széchenyi út 6.

Augusztus 8. szombat 10:00-13:00

Szeged-Szentmihálytelek, Művelődési Ház

6710 Szeged, Kapisztrán út 50.

FONTOS: Aki vért ad, vigye magával azonosító okmányát, lakcím és TAJ-kártyáját!

A véradási helyszínekről és időpontokról ezeken az oldalakon MINDIG lehet tájékozódni:

http://www.ovsz.hu/ver/veradasok

http://voroskereszt.hu/hogyan-segithetsz/veradas/veradasi-helyszinkereso/

A meghirdetett véradások elérhetőek még a Magyar Vöröskereszt ingyenesen letölthető mobil applikációja segítségével is:

https://www.veradas.hu/hirek/toltsd-le-te-is-az-uj-verados-mobilalkalmazasunkat