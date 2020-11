Értékrendet adnak a diákoknak

A koronavírus miatt a legtöbb oktatási intézmény egyelőre úgy tűnik, nem, vagy csak online tud nyílt napokat tartani, így megnehezedett az iskola­választás. Segítségként néhány hete elindítottuk az általános iskolákról szóló cikksorozatunkat, most pedig elkezdjük a középiskolák bemutatását is. Ismerjék meg elsőként a Szent Benedek Középiskolát.

A Szent Benedek Középiskola Szegedi Tagintézménye 2009 óta működik. Az Osztrovszky utcai intézmény fenntartója a Pannonhalmi Bencés Kongregáció. Ahogyan Klatka Tünde igazgató fogalmazott, az iskolában a vallás mint értékrend jelenik meg. Azt elsősorban közösségépítésre használják, illetve arra, hogy az ide járó diákok elfogadók legyenek. Heti két hittanórát tartanak, az évnyitót, évzárót és ballagást pedig szentmisével egybekötve, a Felsővárosi templomban tartják.

Az intézményben jövőre két osztály indítását tervezik: egy gimnáziumit és egy technikumit. Utóbbiban turisztika- és vendéglátás, illetve informatika és távközlés ágazatok közül lehet választani. A gimnázium általános tantervű, az angol és a német nyelvet viszont emelt óraszámban oktatják. Az utolsó két évben fakultációként matematika, idegen nyelv és hittan választható pluszóraként. Hittanból érettségizni is lehet, melyet amiatt, hogy csak szóbeli vizsgát kell tenni, akár SNI-s diákok is könnyen le tudnak tenni. Az intézményben egyre többen választják az emelt szintű érettségit, a technikumba járók pedig szakmájuk megszerzése után – ha nem akarnak továbbtanulni – könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon.

– Ez egy családias légkörű iskola, átlagosan 30 fős osztálylétszámokkal – mondta az igazgató. Minden tanár név szerint ismeri az összes diákot, azokat is, akiket nem tanít, így nagyobb odafigyelést kapnak a gyerekek. Ennek köszönhetően azok is tudnak érvényesülni és megtalálhatják önmagukat, akik egy nagy létszámú intézményben elvesznének. Az iskola a digitális oktatás minden eszközével rendelkezik, van szabadtéri rekortán sportpályája, a mindennapos testnevelést pedig heti 2 táncórával színesítik.

– Az egyház révén sok hagyományunk is van: megünnepeljük például Szent Márton napját, minden évben részt veszünk a Balatonfüreden 9 tagintézmény részvételével megtartott Szent Benedek Napokon, illetve mi rendezzük a szegedi általános iskolák számára a Vízkereszt Kupa fociversenyt – sorolta Klatka Tünde. Hozzátette: cél az is, hogy jutalomút formájában minden diákjuk eljusson Pannonhalmára – ezt minden esetben az iskola finanszírozza.

– Központi írásbeli felvételit mi nem kérünk, mert azt gondoljuk, az egy felesleges stressz a diákoknak, ráadásul csak a pillanatnyi állapotukat mutatja, nem a valós tudásukat. A felvételi eljárásban az 5–8. osztályos bizonyítványt nézzük, illetve tartunk egy szóbeli meghallgatást, melyen megismerkedünk a gyerekekkel. Itt szintén nem tantárgyi tudást mérünk – mondta el az igazgató. Hozzátette: sajnos a meghirdetett nyílt napokat a vírushelyzet miatt nem tudják megtartani, de az érdeklődő szülőknek, diákoknak megpróbálnak lehetőséget biztosítani az iskola megismerésére.