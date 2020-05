Fellendítheti a rózsatőtermesztést a hungarikummá minősítés

Szeged napján jött az örömhír, hogy hungarikum lett a szőregi rózsatő, amelynek termesztése az 1960-as évek elején indult meg. Szövetkezetet alapított Szeles Sándor, amely fellendítette a települést, sokaknak munkát adott, és nemzetközi hírnevet hozott Szőregnek. Fia szerint az öröklődő tudástól különleges a szőregi virág.

Több évtizedes múltra tekint vissza a rózsatermesztés Szőregen, ami az 1960-as évek környékén indult meg a településen, amely akkor még falu volt. A helyiek leginkább a kertjeikben termesztették a virágok királynőjét. Az ezer-kétezer darab rózsát akkor még a szegedi piacon értékesítették, viszont az egyre növekvő mennyiséget később már nem tudta befogadni. Éppen ezért újragondolták az értékesítést, és Szeles Sándor koordinálásával 1967. április 26-án létrejött a Virág-Dísznövény Termelő és Értékesítő Szakszövetkezet, amelyben Lengyel Árpádnak és Kanalas Istvánnak is jelentős szerepe volt. Akkor még kézi munkával zajlott a termesztés. A fő szempont az volt, hogy első osztályú legyen a tő, amin három, ceruzavastagságú ágnak kellett lennie, valamint az ép gyökér is fontos volt. Tizes kötegekben, ötvendarabos egységben árusították, majd később beazonosító kóddal is ellátták az esetleges minőségi viták érdekében.

