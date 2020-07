Gigapontyot fogott a sándorfalvi tini

Mindennap a sándorfalvi tónál horgászik a 14 éves Fehér Balázs. Hajnal 4-kor már a parton ül, akár az egész napot így tölti. Két napja saját rekordját megdöntve egy csaknem 12 kilós pontyot fogott ki teljesen egyedül.

Mintegy 12 kilós pontyot fogott ki csütörtökön a Nádastó Szabadidőpark tavából Fehér Ba­­­lázs. A 14 éves fiatalember tel­­jesen egyedül küzdött meg a hallal, amely élete eddigi legnagyobb fogása volt.

– Amikor elkezdte rángatni, azt hittem, törpeharcsa akadt a horogra – mesélte a fiatalember.

– Bevágtam neki, és már akkor éreztem, hogy ez kicsit nagyobb lesz, mint 30 deka. Húsz percen keresztül fárasztottam, majd további 5 percbe került, mire a szákolás is sikerült. Kiabáltam, hogy segítsen valaki, de nem jött senki. Végül egyedül is megoldottam, bár alig fért bele a szákba – büszkélkedett a fiú, aki azért elárulta: kicsit sokkban volt, és remegett keze-lába, amikor végül a ponty már a parton volt.

Balázs ezt követően a halat bölcsőbe tette, és telefonált a strandvezetőnek, hogy hozzanak mérleget és fotózzák le a nagy fogást. Mivel meglehetősen messze horgászott a főépülettől, amíg odaértek, vízzel locsolgatta a halat, hogy ne legyen baja.

– Ezt egyébként sem vihettem volna haza, de amúgy is mindig visszadobom a halakat, mert nem szeretem megenni. Tudom, hogy kell rájuk vigyázni, hogy ne sérüljenek meg. Ha csapkodnak, be kell fogni a szemüket, mert attól megnyugszanak. Ha pedig kell, a szájukat is lefertőtlenítem, hogy a seb könnyebben gyógyuljon – mondta.

Balázzsal egy barátja szerettette meg a horgászatot másfél évvel ezelőtt, majd internetes videókkal képezte magát. Iskolaidőben is hetente egyszer kijárt, most pedig mindennap ott ül a sándorfalvi tónál.

– Fél 4-kor szoktam elindul­­ni otthonról. Nem zavar a korai kelés, a melegtől úgyse tudnék sokat aludni – magyarázta. Elsősorban pontyra és amurra horgászik, mert mind mondta, azok jó sporthalak: ügyesen küzdenek.

Tuti csalija nincs, szinte mindig mással próbálkozik. A hatalmas, 11,8 kilós pontyot például tigrismogyoróval fogta meg.

– Ezek amúgy mindent megesznek, ami büdös – legyintett mosolyogva.

A sándorfalvi fiatalember azt mondja, horgászversenyek­­re nem szeret járni, mert akkor soha nem fog semmit. Szeretné azonban megdönteni a tórekordot, amit jelenleg egy 21,8 kilós hallal tartanak.

– Vannak itt nagy halak, lesz még hova fejlődni. De az biztos, hogy ha egy ilyen a horogra akad, azt nem 20 percig kell majd fárasztani – tette hozzá.