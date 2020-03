Ismét megújul a makói Korona

Bár ezekben a napokban nem cseng jól a neve, a makóiak számára továbbra is sokat jelent az egykori szálloda, a Korona. A belváros ékéből szálloda már aligha lesz, emeleti részét azonban hamarosan felújítják – civil szervezetek közösségi tere lesz.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

A makói Korona közel 200 éves története során egyszer, 1946-ban még az is előfordult, hogy kis híján lebontották. Ez a veszély most nem fenyeget, sőt: miután a földszinti étteremnek sikerült újra bérlőt találni, hamarosan az emeleti rész is megújulhat. Erről legutóbb a gazdaköri székház felújításának indulásakor tett említést a polgármester, Farkas Éva Er­­­­­zsébet. Azt mondta, a város egy híján 400 millió forintos uniós támogatást nyert különböző közösségi épületek felújítására. Ezek egyike a Korona, amelynek díszterme közösségi tér lesz, civil szervezetek használhatják majd rendezvények tartására. A felújítás lényege: a termet nemcsak megszépítik, korszerűsítik, de kettéválasztha­tóvá is alakítják.

Ezzel végképp megváltozik az egykori hotel funkciója. A főtér hangulatát meghatározó épületben 1992-ig fogadtak vendéget. Amikor futott a szekér, a szállodát, az ételbárt, az éjszakai bárt, az éttermet, a konyhát és a cukrászüzemet is beleszámolva 120 ember dolgozott itt. Emlékezetes: Sánta Sándor, a város rendszerváltás utáni első polgármestere, mi­­után 1994-ben az önkormányzaté lett az épület, azt szerette volna, ha újra szálloda lesz.

Ilyen elképzelése az előző vá­­rosvezetésnek is volt, ám ki­derült, mai követelményeknek megfelelő és egyben rentábilisan üzemeltethető szállóvá nem lehetne átalakítani, kevés hozzá a hely. Így az emeleti ré­­szen vendégszobák helyett irodák és konferencia-központ kapott végül helyet, a 2005-ös felújítást követően – egyébként így is kihasznált volt.

Azt, hogy a mostani átalakí­tás munkálatai mikor indulnak, illetve meddig fognak tartani, egyelőre nem lehet tudni, hiszen jelenleg még csak a közbeszerzési eljárás zajlik – válaszolta lapunk kérdésére a városháza. A beruházás 140 millió fo­­rintba fog kerülni.