Istentiszteletek a gyülekezeti tagnál

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

Májustól a kisteleki re­formátusok is járhatnak istentiszteletekre, minden vasárnap 11 órára. Érdekesség, hogy az egyik gyülekezeti tag házánál, a Széchenyi utca 15. szám alatt, fedett teraszos kerthelyiségben rendezhetik a szertartásokat, és ez az állapot a templom megépültéig tarthat – tudtuk meg a közelmúltban Kistelekre került lelkipásztortól, Szabó János Bencétől.

Egyébként minden szükséges dolog rendelkezésre áll, például elektromos orgona az énekléshez, székek, az Úr asztala.

– Májusban enyhültek a járványügyi korlátozások, ennek köszönhetően megnyitotta ka­­puit a Kisteleki Református Egyházközség is. Az óvintézkedések gyülekezetünk életét is jelentősen befolyásolták, csaknem fél évig kényszerültünk az online térbe. A testvéri buzdítás, egymás testi-lelki terheinek hordozása, a közös imádság, ezek mind olyan alapelemei a gyülekezetünk életének, amelyek szinte teljesen ellehetetlenültek a mögöttünk álló időszakban. A koronavírus-járvány komoly próba elé állította közösségünket, szerencsére az egység megmaradt. Most nagy könnyebbség, hogy a kertben rendezett istentiszteleteken nem kell maszkot sem viselnünk – mondta el a fiatal lelkész.

Hozzátette, már korábban – amikor még tarthattak összejöveteleket – is volt arra példa, hogy annál a gyülekezeti tagjuknál találtak otthonra, akinél jelenleg is. Általában a Napsugár Otthon ökumenikus kápolnája és a művelődési ház fogadta be őket a veszélyessé vált imaház 2010-es elbontása után.

– Nagyon várjuk már a templom megépültét, úgy tudom, a közeljövőben végre kezdődhet a kivitelezés, és mire a hidegebb őszi időjárás beköszönt, már be­­költözhetünk Isten házába. Öröm, hogy a lelki építkezés már megkezdődhetett – zárta mondandóját Szabó János Bence.