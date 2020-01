Január közepétől változik a húsok jelölése

A hazai fogyasztás ösztönzését is szolgálja az új húsjelölés, biztosan tudni fogjuk, magyar, vagy import húst eszünk, s hogy az utóbbi honnan érkezett. A Pick és a Hungerit márkaboltjaiban minden hazai, a kertvárosi húsüzletben azért előfordulhat spanyol lapocka.

Januártól 15 után minden kereskedőnek fel kell tüntetnie a friss, hűtött vagy fagyasztott húsok származási országát a húspultokban. A jelölési kötelezettség a sertéshús mellett a juh-, a kecske- és baromfitermékekre is vonatkozik. Egyedül a nyesedék és a darált hús esetében nem lesz kötelező a feliratozás és persze az előre csomagoltakon eddig is szerepelnie kellett a származási helynek.

Lapocka és lábszár

– Nagy ritkán hozunk spanyol lapockát, de ezen túl gyakorlatilag minden friss és hűtött hús magyar beszállítótól érkezik, vagyis hazai nevelésű az állat – mondta Kocsis Sándor. A petőfitelepi húsbolt tulajdonosa hozzátette, fagyasztott lábszáruk szinte mindig van és az jellemzően német import, ami fel is van tüntetve a csomagoláson.

Megkülönböztethetőség

A január 15-től kötelező jelölést nem lehet letudni olvashatatlan méretű feliratokkal, a rendelet alapján világos háttéren sötét betűszínnel és minimum fél centiméteres betűmagassággal kell megjeleníteni a származási ország nevét. A kézzel írt, vagy nyomtatott cetlik helyett a kereskedők használhatnak elektronikus felületeket is, a lényeg az, hogy a fogyasztók világosan megkülönböztethessék az egyes országokból származó húsokat.

– A Pick Zrt. márkaboltjaiban a pontos tájékoztatás érdekében az állattartás helyét és a vágás helyszínét is feltüntetjük – mondta a Délmagyarországnak Éder Tamás. A húsipari céget tulajdonló Bonafarm-csoport vállalati kapcsolatok igazgatója hangsúlyozta, saját üzletekben csak a mohácsi vágóhídról származó sertéshúst értékesítenek.

Hungeritnél hazai

A Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnökeként is dolgozó szakember hozzátette, ugyanez igaz a nem olyan régen érdekeltségi körükbe került Hungeritre is. Márkaboltjaikban, így a szentesiben, illetve a szegedi Mars tériben is kizárólag magyarországi eredetű – döntően a Hungerit integrációjából származó – baromfihúst kínálnak.

Keretes: Import, export

A jelölés szigorítása összefügg azzal, hogy a jelentős export mellett bőven importálunk húst. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet legfrissebb adatai szerint 2019 első 9 hónapjában például 125 ezer tonna sertéshúst importáltunk – és 109 ezer tonna lépte át a másik irányból az országhatárt. Értékben ez 81,4, illetve 78,9 milliárd forint volt.