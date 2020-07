Jól megfizetik az önkormányzati nyári diákmunkát Sándorfalván

Napi 6 órányi munkával egy hónap alatt 120 ezer forintot keresnek azok a fiatalok, akik a Nyári diákmunka 2020 elnevezésű központi munkaerőpiaci programban részt vesznek. Sándorfaván szinte azonnal beteltek a rendelkezése álló helyek: a fiatalok a hivatalban és az önkormányzati cégeknél segítenek.

Évek óta lehetőségük van az önkormányzatoknak nyári di­­ákmunkásokat foglalkoztatni. A program mindenkinek jó: a településeknek azért, mert a béreket a kormány a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozza, a fiataloknak pedig azért, mert az átlagosnál jobb bért kapnak. Sándorfalván is minden évben élnek ezzel a le­­hetőséggel, a meghirdetett helyek pedig szinte azonnal betelnek.

– Júliusban 16, augusztusban 17 főt tudunk foglalkoztatni – mondta el Csúri Henrietta, a sándorfalvi önkormányzat kommunikációs és koordinációs referense. – A fiatalok az önkormányzati vagyonkezelőnél, a hivatalban, a kulturális központban és a strandon dolgoznak. Az egy hónap alatt sok mindenben tudnak segíteni, hasznos munkát végeznek.

A mostani csapat egy része tegnap éppen az önkormányzat udvarát tette rendbe: gereblyéztek, virágokat öntöztek. De bevonják őket plakátolásba, borítékolásba is, gyakorlatilag minden olyan jellegű munkát át tudnak venni a főállású dolgozóktól, amely nem igényel szakképzettséget. – Tavaly is dolgoztam már ebben a programban, akkor is tetszett – mondta Rácz Dorina. Hozzátette: örül, hogy idén is kapott erre lehetőséget, mert egyébként Szegeden talált volna csak nyári munkát – kevesebb pénzért, és még utaznia is kellett volna mindennap. Ő egyébként nyaralásra teszi félre az itt megkeresett pénzt, de van kollégája, aki telefonra gyűjt.

– Jó lehetőség volt, a munka pedig nem nehéz – beszélt él­ményeiről Kiss Gréta.

A Nádastó Szabadidőközpontban két műszakba vannak beosztva a diákmunkások. Ez a legkedveltebb helyszín, szinte mindenki ide akar jönni dolgozni, pedig itt sem a napozásról szól a munkaidő. Összeszedik a csikkeket, virágokat locsolnak, büfét takarítanak, zárás előtt összegyűjtik a területen elhagyott tárgyakat, vagy a Covid-pontokon töltik fel a fertőtlenítőadagolókat. – Jó a fizetés és stresszmentes a munka – foglalta össze Kovács Róbert, miért éri meg a programban részt venni. Ő egyébként ebben a hónapban az egyetlen férfi diákmunkás, így kiemelte azt is: jó ennyi csajjal együtt tölteni napi 6 órát.

A programban szakképzett­séget igénylő munkakör esetében 157 950, szakképzettséget nem igénylő munkakör eseté­ben pedig 120 750 forintot ke­­resnek a diákok egy hónap alatt, napi 6 órányi munkával. Célja, hogy a fiatalok korán munkatapasztalatot szerezzenek és jövedelemhez jussanak.