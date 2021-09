Jótékony célra fordítják a gumikacsa verseny bevételeit – Fotók

Évek óta a Szegedi Halfesztivál megkerülhetetlen programja a Rotary Club Szeged Dóm jótékonysági Gumikacsa versenye.

Bár fesztivál idén nem volt, az 5 ezer játék most is vízre került, hogy aztán rövid tiszai csorgás után kiderüljön, melyik 150 ér be leghamarabb a célba. Ahogy minden évben, most is volt néhány szökevény, akik úgy gondolták, pályán kívül előzik be a mezőnyt, a verseny – és a környezet – tisztasága érdekében azonban a vízirendőrök azonnal begyűjtötték a renitenseket, így ők is a csapattal együtt úsztak be a kijelölt sávban a célba, így egyetlen gumikacsa sem lógott meg egy tiszai kirándulásra.

A verseny előtt bárki vásárolhatott kacsajegyeket, ha ezek sorszáma megegyezett a győztes befutókéval, értékes ajándékokat nyerhetett.

A futamgyőztes kacsa tulajdonosa például elektromos kerékpárt vihetett haza, de a szerencsések többek között X-Boxot, tesztvezetést, különböző ajándékcsomagokat, fogászati kezelést vagy éppen karórát is kaphattak.

Azt azonban minden jegyvásárló elmondhatta magáról, hogy jótékony ügyet támogatott, hiszen a bevétel, mely megközelítette a 2 millió forintot, a Gift of Life programot támogatta, melyben határon túli gyerekek szegedi szívműtétjét finanszírozzák.