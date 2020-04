Jusztina rabnak érzi magát a vírus miatt

A nagymágocsi Dóczi Jusztina most skype-on beszélget a pár utcával arrébb lakó barátaival. A vásárhelyi Kenéz Sándor pedig csak a boltba menet találkozik az ismerősökkel.

Dóczi Jusztina nyugalmazott újságíró, lapunk egyik Aranyemböre nemrég töltötte be a 78. életévét. Nagymágocs kulturális életének aktív tagja, mi több, a motorja, aki szervez, ír, szerkeszt, helytörténeti emlékeket gyűjt a falu javára. Közösségi munkájáért tavaly Nagymágocs díszpolgárává választották. A vírus miatti kényszerű otthonmaradást nehezen viseli.

– Már öt hete vagyok „karanténban”. Az önkormányzat hordja az ebédet, egyik munkatársuk felkeres minden nap. Hozza a gyógyszert, a tejet, kenyeret és mindent, amire szükségem van. Mondhatnám, hogy aranyéletem van, de nem igaz. A vírus elvette a szabadságom. Nem ülhetek be az autómba, hogy elmenjek a boltba, vagy hajnalban csak úgy, valahová. Nincsenek baráti találkozók, rendezvények. Most már nem csak a világ más tájain élő unokáimmal beszélgetek skype-on, hanem a faluban élő barátaimmal is… – mondta.

Kenéz Sándor Hódmezővásárhelyen él, őt is megviseli a kialakult helyzet, de a humora a régi. – Az önkormányzat felajánlotta a segítségét a bevásárlásban, amit megköszöntem, de én szeretnék inkább gondoskodni magamról. Egyedül élek, szükségem van arra, hogy legalább a bevásárlás erejéig kimozduljak az otthonomból – mondta a 77 éves férfi. – Szigorúan betartom, hogy csak 9 és 12 között lépek ki az utcára, méghozzá dupla maszkban. A közeli boltokba járok, megveszem, amire szükség van. A járvány előtti időszakban sokszor megálltam beszélgetni az ismerősökkel. Most ez elmarad – tette hozzá.

Kenéz Sándor otthon tévét néz, vagy lejátssza a sakkújságban lévő partikat. Közben szurkol, hogy a járvány ne adjon mattot a világnak.