Kamera figyel az algyői temetőben

Közel ötmillió forintból infrakamera-rendszert építettek ki az algyői temetőben a Gyeviép Nkft. munkatársai.

Katona Antaltól, a cég vezető­jétől megtudtuk, összesen hu­­szonhét kamerát telepítettek a temetőben. Emellett a közvi­lágítás is jelentősen javult, ugyanis tizenkét kandelábert is kihelyeztek, ezek tetejére pedig LED-es világítótesteket is tettek, így télen, sötétedés után is biztosított a világítás.

Mint elmondta, a temetőfejlesztés költ­­ségének hetven százalékát az önkormányzat, míg harminc százalékát a Gyeviép Nkft. fedezte. Most már a temető minden szeglete szemügyre vehető. – Algyőn nem jellemző, hogy rongálnának vagy lopnának a temetőben, évente körülbelül egy-két alkalommal fordul elő. A beruházással az volt a célunk, hogy ezeket a számokat nullára csökkentsük. Elsősorban a problémák megelőzése, az elrettentés volt a kitűzött célunk – tette hozzá Katona Antal.

A cég dolgozói egyébként nemcsak a temetőben tevékenykedtek az elmúlt hetekben, hanem a szabadstrandnál és a sportközpontnál is. Az előbbi helyszínen tizenöt, míg az utóbbin tíz facsemetét ültettek el.