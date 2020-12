Keresik a kézilabda-csarnok kivitelezőjét

Hosszas előkészítés után január 26-i határidővel fogadják az ajánlatokat a kézilabda-munkacsarnok közbeszerzési pályázatára. Ha minden megfelelően halad, jövő tavasszal elkezdődhet a csongrádi beruházás a Kis-Tisza utcában.

A több mint 1700 négyzetméter nettó alapterületű épületben a tornaterem sportpadlója úgy ezer négyzetméter, az öltözők pedig csaknem 120 négyzetmétert foglalnak majd el. A tervezett munkacsarnok a volt kertészeti telep helyén épül, és főként a Csongrádi Tigrisek Utánpótlás Kézilabda Egyesület, a felnőttcsapat, illetve a Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai használhatják. Természetesen egyéb sportrendezvényeket szintén befogadhat a csarnok.

A bontás, illetve a törmelék eltakarítása után a csongrádi önkormányzat már korábban átadta az államnak a kijelölt területet, előkészítve a szükséges engedélyeztetési és közbeszerzési eljárásokhoz.

A kézilabda-munkacsarnok egy hét és fél méter szabad belmagasságú küzdőrészből, 150 ülőhelyes nézőtérből, valamint az ide tartozó földszintes kiszolgálóblokkból áll. Az épületbe a tervek szerint az előcsarnokon át lehet bejutni, előtte kialakítanak egy fedett-nyitott várakozóteret. Az intézmény előterében a látogatóknak négy női és egy akadálymentes mosdót építenek. Az öltözők egyenként húsz főt fogadhatnak be, zuhany­zóik a párafogó előtérként is működő mosdóból nyílnak. A folyosó végén kap helyet a két edzői öl­­töző és mosdó, a takarítószer-tároló helyiség és a bemelegítésre is kiváló konditerem.