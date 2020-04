Két sugárzó portré Szentesről

Drahos István szentesi fametsző-grafikus okkal nyilatkozta halála előtt, hogy külföldön jobban ismerik a munkáit, mint itthon. Azóta utcát neveztek el róla Szentesen.

Enyedi Zoltán fotóriporter 1968-ban egy-egy sugárzó portréfotót készített Drahos István grafikusról és feleségéről, Drahos Istvánné Varna Ilona népművészről a szentesi házaspár otthonában. A fényképek annál is értékesebbek, mert a két alkotó visszavonultan élt Szentesen, mondhatni, a maguk világában, és Drahos Istvánról talán ez az utolsó műhelyfelvétel 1968 májusi halála előtt.

Attilát keresték

Drahos István nevét ma már utca őrzi Szentesen, házán emléktábla, kettejük munkáiból pedig 2013-ban emlékszoba nyílt a Koszta József Múzeum Széchenyi ligeti Csallány Gábor kiállítóhelyén. Drahos Istvánt kisgrafikái, ex-librisei, réz- és fametszetei tették nemzetközileg is ismert művésszé, annyira, hogy utolsó két évtizedében gyakran dolgozott külföldre.

Budapesten született, 1920-tól az Iparművészeti Iskolán tanult. 1933-tól élt Szentesen, ahol a következő években díjairól, kiállításairól, vetítéses előadásairól rendszeresen hírt adott a korabeli Szentesi Napló. Szentesen barátkozott össze Csallány Gábor múzeumigazgatóval, akinek hatására a „hun-magyar” motívumokkal kezdett foglalkozni, sőt egy Csallány által lelkesen támogatott Attila-film számára 300 vázlatot is készített 1935-ben. Csallány Gábor ugyanis régészként nagy becsvággyal kereste Attila sírját Szentes környékén. (A folyómederben lévő Attila-sír keresése kortünet volt). A film végül nem készült el, Drahos tervei pedig vázlatban maradtak.

Világhír

Ex librisei, bélyegtervei, kisgrafikái azonban Szentesről jutottak nemzetközi hírre és máig megbecsültek a gyűjtők körében. Témavilágában a történelmi és népi motívumok mellett később a humor, a paródia, a szerelem és az erotika is megjelent. Aprólékos, szorgalmas alkotó, de isten­adta tehetség volt. Ex librisei egyből felismerhetők Drahos tömör, eleven, egyénien nemes stílusáról. Két világháborúban is behívták, s amikor a másodikból visszatért, újrakezdte a művek számozását, mivel kiadatlan munkái és szerszámai eltűntek. Összesen 900-1000 fekete-fehér nyomatát tartják számon, de több műve lappanghat még.

1933-tól 1957-ig rajztanárként dolgozott Szentesen, emlékét a mai Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola falán emléktábla őrzi. A Csongrád Megyei Hírlapban Enyedi Zoltán fotója mellett 1968-ban interjú is megjelent a 73 éves mesterrel, aki okkal emlegette fel, hogy külföldön jobban számon tartják, mint szerte Magyarországon.

Gyöngéd érzelmek

Felesége, Drahos Ilona neve az alföldi hímzés ismerői között fogalom volt (1981-ben hunyt el). Ila néni mestere volt az úgynevezett szálán varrott hímzésnek, amelyhez maga tervezte a mintákat. Otthonukat is hímzett falvédők, párnák, terítők díszítették. Motívumai gyakran megjelentek férje metszetein, és a neki készített fametszetek gyöngéd érzelmek kifejezői voltak. Nem véletlen, hogy Enyedi Zoltán képeiről is ennek a két embernek az összhangja sugárzik.