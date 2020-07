Konditermet alakított ki az önkormányzat Derekegyházán

IzomXtár néven nyitotta meg a derekegyházi önkormányzat a település konditermét. A sportolni vágyók a múlt héten vehették birtokba a létesítményt.

– Volt egy használaton kívüli, régi tűzoltószertárunk. Szerettük volna hasznosítani. Az ötletelés eredményeként úgy döntöttünk, hogy a szabadidősport, tömegsport támogatása érdekében konditermet létesítünk benne – mondta Szabó István polgármester. Az önkormányzat két pályázatból valósította meg az elképzelést.

– A közmunkaprogram segítségével újítottuk fel az épületet. A tetőt újracserepeztük, kicseréltük a nyílászárókat, szigeteltünk és festettünk is. Kialakítottunk egy vizesblokkot, férfi-női mosdókkal és tusolókkal. A Leader pályázatból pedig az eszközöket szereztük be mintegy 3 millió forint értékben. A megvásárolt berendezések, sport­eszközök minden izomcsoport megmozgatására alkalmasak. Vannak többek között kardiógépek, kerékpár, sífutógép. Több mint egytucatnyi berendezés közül választhat, aki betér edzeni – emelte ki a polgármester. Hozzátette, az épület napelemet is kapott, ami a világítást és a téli fűtést oldja meg.

A képviselő-testület rendelkezett az IzomXtár használati szabályairól. A konditerem heti öt nap van nyitva, keddtől szombatig 16-tól 20 óráig. A felnőttek havi 3000 forintért, a diákok pedig 1500-ért válthatnak bérletet, a napijegy 500 forint.