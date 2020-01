Kulturális kavalkád az Agórában

Minden a kultúráról szólt szombat délután a Városi Kulturális Piacon. Több mint harminc szegedi kulturális intézmény, valamint civil egyesület mutatkozott be az Agórában.

Ebben a formában negyedik alkalommal rendezték meg a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában a Kulturális Piacot szombaton, ahol a város kulturális intézményei, civil egyesületei mutatkoztak be. – Kettős célja van a rendezvénynek, egyik az, hogy egyszerre egy helyszínen találkozzanak egymással a város kulturális intézményei. Másik célja a magyar kultúra napjához közeledve az, hogy megmutassuk a szegedieknek miből áll a város kultúrája – magyarázta Orbán Hédi intézményvezető.

35 szervezet mutatkozott be, számos egyesület lépett fel a színpadon. A repertoárt színesítették a különböző tánccsoportok: az akrobatikus rock and rolltól a countryig több műfajt is élvezhettek az érdeklődők. A countryt táncoló Szegedi Linedance előadásán három generáció is szerepelt: anya–lánya páros is táncol csapatukban, és a westernnagyik is felléptek. Idén először bemutatófoglalkozásokat is tartottak, így például a Carmen Flamenco Tánccsoport órájára bárki beállhatott. Így tett Hujberné Erzsébet. – Kinéztem ezt a lehetőséget a programban, ismerősöm is táncol itt, ezért gondoltam, hogy kipróbálom – fogalmazott az egyébként néptáncos Erzsébet.

Az Argenteus Hangműhely két éve működik független kórusként. Kovács Gábor művészeti vezetőtől megtudtuk, a kórus tagjai 30 évnél fiatalabbak, és bár nem toborozni jöttek, várják az érdeklődőket.

Maróti Istvánné, a Dorozsmai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagja mutatta meg nekünk látványos kiállításukat: kézimunkákat, kézzel készített citerákat, valamint a kubikus és téglaverő edényeket. A szegedi művelődési házak is bemutatkoztak. A rendezvényen a Szeged szebb lesz, mint volt táncdrámáról készült filmet is megnézhették az érdeklődők.