Már Algyőn is lehet korcsolyázni

Átadták szombaton az algyői jégpályát, amit Molnár Áron polgármester egy hosszú út mérföldkövének nevezett.

Közösen épített jégpályát Algyőn a helyi önkormányzat és a Tisza Volán SC jégkorong szakosztálya, amit szombaton ünnepélyes keretek között adtak át a sportolóknak és a nagyközönségnek.

A beruházást Algyő és a sportklub TAO forrásból valósította meg. A 100 százalékos, 272 milliós támogatásból megépülő jégpálya kivitelezését a Négy Évszak Sportiskola Sport Kft. végezte el. A létesítmény megvalósításának három üteméből az első zajlott most le, melynek eredménye a jégpálya. A 400 négyzetméteres öltöző megépítésére és a területrendezési munkálatokra később kerül majd sor.

Megnyitó beszédében Molnár Áron, Algyő polgármestere egy hosszú út mérföldkövének nevezte a jégpályát. – Különleges élmény egy olyan újabb szórakozásra, sportolásra való létesítmény átadása, ami pluszt ad az algyőieknek. Élmény lesz a gyerekek számára is és a turizmusnak is jó lehet. Algyő megint gazdagodott, amire büszkék lehetünk – fogalmazott a polgármester, aki ezt is elárulta, életében egyszer volt korcsolyapályán.

– Még a megyeszékhelyeken sincs ilyen szép pályájuk mint Algyőnek – kezdte avató beszédét Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke, majd megnyugtatta a szülőket és azt mondta, a jégkorong nincs benne az első húsz sportban, amiben sérülést lehet elszenvedni.

Kővári Árpád, a Tisza Volán SC elnöke nagy eseménynek nevezet az átadót Algyő is a sportegyesület életében is, hiszen, mint mondta, nem állandó gyakorlat a jégpályaavatás a magyarországi nagyközségek életében.

A beszédek után létesítményre áldást kért Fazakas Attila, az Algyői Szent Anna Plébánia plébánosa, majd a sportolók vették birtokba az algyői jégpályát.