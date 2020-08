Még színpadot is állíthatnak az új balástyai piacon

Eddig a Rákóczi utcai ABC előtti két-három asztal jelentette a piacot Balástyán, ez augusztus 8-tól megváltozik. Ekkor adják át a falu központjában az új, fedett elárusítóhelyekkel rendelkező piacot, ami 100,7 millió forintba került, ebből 55,9 milliót nyert a helyi önkormányzat európai uniós pályázaton.

– Az új piac hivatalos átadóját a szeptemberi falunapokon szerettük volna tartani, mivel az elmarad, most szombaton rendezzük meg – közölte a balástyai önkormányzat projektmenedzsere, Péterné Bárkányi Tímea.

A beruházással, amint beszámoltunk róla, tulajdonképpen májusra elkészültek – a műszaki átadás márciusban megtörtént –, akkor már csak a víz- és ­szennyvíz bekötése volt hátra, amit a koronavírus-világjárvány kissé csúsztatott. Ennek 1,6 millióját a falu állta.

Adatok

A község központjában valósult meg az új, minden igényt kielégítő piac, melynek teljes büdzséje 100,7 millió forint volt, ebből 55,9 millió TOP-os pályázatban uniós támogatás, a fennmaradó rész pedig saját erő, és benyújtottak még 16,2 millió forintra többletforrási igényt, amit még nem bírálták el. A pályázatot 2017-ben adta be az önkormányzat, 2018-ban és 2019 júliusában kötötték a szerződéseket, így a munkák tavaly nyáron startolhattak – sorolta a projektmenedzser.

A 300 négyzetméteres területen hat mosdó – kialakítottak mozgáskorlátozottat is –, iroda, raktár és az árkádos, oszlopos részen 12 asztalos fedett elárusítóhely kapott helyet, az energiát napelemes rendszer szolgáltatja a korszerű létesítménynek, épületnek.

– Az új piac nagy előrelépés településünk életében, eddig a „piacot” a Rákóczi utcai Coop ABC előtti két-három asztal jelentette, ott kínálták a kistermelők portékáikat. A mostani sokkal nagyobb lehetőséget biztosít kulturált, komfortos körülmények között vevőknek és eladóknak egyaránt. Nagyon várták már ezt a helybeliek – mondta Péterné Bárkányi Tímea.

Nemcsak piac

– Központi fekvéséből adódóan több lesz, mint egy egyszerű falusi piac, vásártér, más funkciókat is ellát majd, tavasztól őszig kisebb helyi rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz. Emiatt is bízunk abban, hogy az itteniek igazi találkozóhelyévé, közösségi terévé, Balástya szívévé válik – nyilatkozta korábban lapunknak Ujvári László polgármester.

Ezt szolgálja, hogy a piactér végében kialakítottak egy színpad felállítására alkalmas helyet, ahol műsorokat tarthatnak, amit a közönség a közelből figyelhet.

Érdeklődésünkre most elárulta: a többi beruházásban, fejlesztésben – például a temető Csengelei út felőli kerítésének rekonstrukciója, a dísztó és hídjának felújítása – nem történt komolyabb előrelépés, a munkák egyelőre állnak, szünetelnek.

Átadás

A piac ünnepélyes átadása holnap 8 órakor kezdődik. Beszédet mond Ujvári László, a meghívottak között szerepel Farkas Sándor országgyűlési képviselő, agrárminiszter-helyettes és Gémes László, a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnöke. Lesz néptánc, a projektben részt vevők ajándékot kapnak, és beindul a nagyüzem: a kilátogatók már vásárolhatnak, például hozzávalókat a szombati ebédhez.