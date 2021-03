Megkezdődtek az idei járdaprogram munkálatai Makón – Galéria

Épülnek a járdák Makón, mi több, az újvárosi Alma utcában már nem is hiányzik sok az ottani szakasz befejezéséhez. Az már biztos, hogy 2300 négyzetméternyi felület meg fog újulni, de akár ennél több is épülhet a Maros-parti városban.

– Az itteni régi, már tönkrement járda még a Kádár-rendszerben épült. Az utca egyik felén már korábban sikerült elvégezni a felújítást, most pedig egészen a Hosszú utcáig, 226 méter hosszan épül meg az új, 1,2 méter széles térköves gyalogút – mondta az érintett körzet önkormányzati képviselője, Mágori András az idei járdaprogram egyik helyszínén.

Hozzátette: arra is ügyelnek, hogy a bejáróknál beton alapja is legyen a járdának, nehogy megsüllyedjen az autóforgalomtól, mi több, a munka részeként a Nagycsillag utcai sarkon a balesetveszélyes átereszt is megújítják, még korlátot is készítenek a biztonság érdekében.

Mint korábban már megírtuk, az idei makói járdaprogram biztosan megvalósuló része az, ami a Start közmunkaprogram egyik eleme. Varga Ferenc városüzemelési tanácsnok elmondta, a beruházás összesen 66 millió forintba fog kerülni, amihez az önkormányzat 5 milliós önerőt biztosított.

Ebből a pénzből szerte a városban 2300 négyzetméternyi járda épül, a szokásoknak megfelelően egyenlően elosztva a kvótát a 8 választókerület között. A munkálatok a helyi képviselők által kért helyszíneken 11 utcaszakaszt érintenek.

Ezek közül 10-ben térköves technológiát alkalmaznak, 1-ben pedig öntött beton lesz az anyag.

Azt már Szűcs Gábor, a városgazdálkodási divízió első emberétől tudtuk meg, hogy az önkormányzat cége az építőanyagok kiszállítását végzi, illetve a munka szakmai felügyeletét látja el szakemberei révén. A közmunkáscsapat egyszerre mindig két helyen dolgozik. Három külső céget is bevonnak a munkába. Ezek feladata többek között a kitermelt föld elszállítása és a tükrök elkészítése lesz. Az is elhangzott, hogy a házak lábazatának védelme érdekében a járdákat ellátják szigetelő réteggel. Az építkezések várhatóan a jó idő beálltával fejeződnek be.

Korábban megírtuk, hogy ezen felül az önkormányzat tervez az idei évre saját erős járdafelújítást is. Ennek forrása az elvont helyi adók ígért központi kompenzációja lesz, részletei pedig azt követően derülnek majd ki, hogy a pénz – várhatóan a nyáron – megérkezik az önkormányzat számlájára.