Megmozdult a föld Szegeden

A Facebookon egyre többen jelzik, hogy bizony rengett a föld Szegeden.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Egyik olvasónk a Felső-Tisza parton érezte a rengést. Ő a ház elé szaladt a mozgó karácsonyfadíszek és csillárok elől. Egyelőre a hivatalos földrengésmérő oldalak leterheltek – írja az Origo, de amint lesz új információ frissítjük a cikket. Egyelőre az biztos, hogy Budapest több kerületében, Komlón, Vas Megyében és Csongrád-Csanád megyében is rengett a föld.

Egy szegedi olvasónk a Felső Tisza-parton az autójában ülve érezte a remegést, amiről először azt hitte, a forgalom okozza, de sejtette, hogy azt ha máskor nem lehet, most sem lehetne ennyire érezni. Mások mozgó karácsonyfadíszekről, remegő csillárról számoltak be, Hódmezővásárhelyen is észlelték a rengést.

Egy másik olvasónk üzente, hogy a gyöngyvirág utcában csapkodtak a szekrényajtók, az egész épület megmozdult. Újszegeden nem érződött, viszont az Űrhajós utcából és a Csillag térről arról tudósítottak olvasóink, hogy érzékelhető volt a földmozgás.



A Vajdaság

Kedden a szerbiai hírportál arról számolt be, hogy Újvidéken, sőt Belgrádban is földrengés volt. Értesüléseik szerint más szerbiai településről nem érkezett még bejelentés, de vélhetően egész Vajdaság területén érződött a földmozgás.



Egy nappal ezelőtt Horvátországban rengett erősen a föld. Ott 5,2-es erősségű földrengésre ébredtek hétfőn kora reggel – közölte a helyi sajtó.

Ha ön is érezte, jelezze nekünk, hol és milyen mértékben az [email protected] oldalon!