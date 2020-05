Merkely Béla rektor: Az idei nyarat járványmentesen tölthetjük

Országos szűrővizsgálat indult május 1-jén a négy hazai orvosegyetem részvételével, amelynek célja, hogy a szakemberek pontos képet kapjanak az új koronavírus-járvány kiterjedéséről, a fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról.

A reprezentatív tesztelésen a KSH statisztikusai által, véletlenszerűen kiválasztott 17 778 fő vesz részt, 14 év felett minden korosztályból, önkéntesen és ingyenesen. A vizsgálatról dr. Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát kérdeztük.

– Laikusoknak első hallásra a 18 ezer fős minta nem tűnik nagynak.

– A teljes lakosság reprezentálására elég lett volna egy pár ezer fős minta, ehhez képest a négy orvosképző ennél sokkal több szűrést végez. A 14 év fölötti korosztály körülbelül 8 millió tagját teljesen jól reprezentálja, akárcsak a hét magyarországi régió lakosságát és a népesség életkor szerinti megoszlását. Tízéves idősávok alapján véletlenszerűen választották ki a résztvevőket, ez azért fontos, mert az életkor egy olyan tényező, amely döntően meghatározza, hogy a járványban egy adott személynek milyen szerep jut, például veszélyeztetett, hordozó.

– Milyen részvételi arányra számítanak?

– Tízszázalékos hibával kalkulálunk, minden törekvésünk ellenére a meghívottak körülbelül ekkora hányada nem értesül arról, hogy őt vizsgálatra várjuk. Ennek az oka lehet elhalálozás vagy akár külföldre köl­­tözés. Mindent megteszünk azért, hogy megtaláljuk a KSH által kiválasztott embereket, ez azt jelenti, hogy nemcsak levélben kaptak értesítést, hanem ügyfélkapun, telefonon, vagy akár a közösségimédia-felületeken is megszólítjuk őket. A kormány­hivatalok munkatársai és a háziorvosok is segítenek ebben. Azok között, akiket elérünk, egy 70 százalékos arányt szeretnénk felmutatni, noha a nemzetközi példák azt mutatják, az 50 százalékot is nehéz hozni ilyen kutatásoknál. Mindez egy óriási vállalás. De mindannyiunk közös érdeke, hogy nagyszámú legyen a részvételi arány, hiszen csak így kapunk pontos képet az ország fertőzöttségi és átfertőzöttségi helyzetéről. Szeretnénk megtalálni azokat a településeket, közösségeket, ahol még pislákol a járvány és ahol a legtöbben es­­tek át a fertőzésen, hiszen a lakosság többsége a nyitást várja, erre készülünk, de ezt csak akkor tudjuk majd élvezni, ha továbbra is féken tudjuk tartani a járványt.

– Az eddigi tapasztalatok mit mutatnak, mennyien hajlandóak együttműködni?

– Szombaton leszünk a szűrőprogram felénél. Mondhatom, hogy egy nemes verseny bontakozott ki a résztvevő négy egyetem, sőt a megyék és a városok között is, hogy hol lesz a legmagasabb a megjelenési arány. A Semmelweis Egyetem által vizsgált régióban van olyan település – például Révfülöp –, ahol százszázalékos volt az eredmény, azaz mindenki elment mintát adni. Reméljük, még sok ilyen város és község lesz, mi biztosan közzé fogjuk tenni honlapunkon a 90-100 százalék közötti arányt produkáló települések listáját.

– Nem lehet elégszer elmondani: pontosan mit vizsgálnak ezzel a programmal?

– Egyrészt történik egy orr- és garatváladék-törlésből származó mintavétel a vírus kimutatása céljából, ez az úgy­­nevezett PCR-vizsgálathoz szükséges, ebből lehet tudni, hány akut fertőzött beteg van jelenleg. A vérvétellel történő eljáráshoz pedig sikerült megszerezni az Egyesült Államokból a legjobb, átfertőzöttséget bizonyító ABBOTT-féle IgG típusú antitestet kimutató la­boratóriumi tesztet, amely az amerikai és az európai hatóságok engedélyét nemrégiben kapta meg, és 100 százalékos szenzitivitással és 99,5 százalékos pontossággal igazolja, hogy a tesztelt alany korábban átesett-e a Covid–19 fertőzésen. Akinél ez a teszt azt mutatja, hogy igen, átesett, vagyis vé­­dett, az teljesen szabadon mo­­zoghat. Még nem tudjuk, a vé­dettség mennyi ideig tarthat, de jó pár évig biztosan. Ha va­­lakinél pozitív lesz a vírust kimutató PCR-teszt eredménye, akkor egyébként 24–48 órán belül értesítjük őt, és ebben az esetben vállaljuk, hogy a vele egy háztartásban élőknél is el­­végezzük a vizsgálatot, megszervezzük a kontaktkutatást.

– Milyen részletességgel teszik majd közzé az adatokat?

– A régiókra és az életkorokra lebontva biztosan. Az át­­fertőzöttségi adatok sokkal pontosabb becslésekre lesznek alkalmasak, az akár települési szinten is fontos információkat hordozhat. Valószínűleg jövő héten közlünk részvételi adatokat és egy hazai fertőzöttségi adatot, hogy még egyszer buzdítsuk a meghívottakat a részvételre. Ezúton is szeretném üzenni nekik, hogy menjenek el a szűrésre, hiszen érdekük megtudni, most éppen fertőz­nek-e, vagy már átestek a fer­tőzésen és rendelkeznek-e im­­munitással, illetve nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ők 500-1000 másik magyar embert is képviselnek.

– Mire számíthatunk az elkövetkező hetekben, hónapokban? Mennyire lesz szabad a nyarunk?

– A járványgörbe jelenleg nagyon lapos szinten áll, de a vírus most is jelen van, nem múlt el a veszély. Napi 30 körül alakul az új megbetegedések száma, ez igen alacsony. A nyár sem fog kedvezni a vírusnak, a magas hőmérséklet, és hogy sokkal többet vagyunk a szabadban, egyértelműen vissza­veti majd a terjedését, így a biztonsági előírások betartása mellett a nyarat várhatóan járványmentesen tölthetjük. Persze nem szabad elfelejteni, hogy az idősotthonokban, a kórházak ápolási, krónikus osz­­tályain, a hajléktalanszállókon vagy a munkásszállókon a zárt tér és a sok ember miatt továbbra is jól fertőzhet a vírus. Meg kell tanulnunk együtt élni ezzel a vírussal.

– Sokak szerint a koronavírus nem veszélyesebb, mint egy influenzajárvány, pedig arra közel sem jut ennyi figyelem, nincsenek korlátozó intézkedések, nem áll meg az élet.

– Nálunk sikerült ellaposítani a járványgörbét, de azért láttuk, hogy mi történt Olaszországban, Spanyolországban, Belgiumban, Nagy-Britanniában, Észak-Amerikában, ahol ugyanez a betegség egy sokkal durvább képét mutatta. Most is azért dolgozunk az országos tesztelésen, hogy a várható, nagyon várt nyitás ellenére is biztonságban érezhessék magukat a Magyarországon élő polgárok. Ehhez azonban tudnunk kell, hogy melyik közösségben, vagy korosztálynál, esetleg milyen betegségben szenvedő honfitársainkra kell jobban figyelni.