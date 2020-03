Nem keverték össze Szentesen Boros Sámuelt Kőhalmival

Általános iskolások számára rendezett városismereti vetélkedőt „Játékosan Szentesről” címmel a Boros Sámuel Szakgimnázium és Szakközépiskola. A gyerekeknek a szórakoztató elméleti feladatok mellett az ügyességüket is meg kellett mutatniuk.

A játékos vetélkedésen a város összes általános iskolája részt vett, sőt, Fábiánsebestyénről is érkezett három csapat, így összesen tizenöt háromfős gárda próbálta bebizonyítani: ők tudnak a legtöbbet Szentesről. A középiskola már évek óta szervez rendezvényeket a diákoknak, tavaly például a képzési kínálatukban megtalálható szakmacsoportokhoz kapcsolódó szabadulószobákkal várták a gyerekeket.

– Próbálunk minden évben változatos, a tanulók életkorához passzoló feladatokat kitalálni. Idén kifejezetten szentesi cégekről szóló kérdésekkel készültünk, de helytörténeti témában is faggattuk őket és volt puzzle kirakás is. A lényeg a játékosságon van, így ügyességi feladatokat is meg kellett oldaniuk a gyerekeknek, volt ceruzaelkapás, lufi levegőben tartás és a kedvenc kihívás, csokoládékóstolás is – mesélt a feladatokról Dudás-Szabóné Deák Judit, az iskola pedagógusa.

A csokoládék kóstolása és felismerése nem is okozott nagy kihívást a gyerekeknek – vagy ha igen, azt sem bánták különösképpen –, a szentesi cégekről szóló kérdések annál inkább, de volt olyan csapat is, akinek a háromféle kirakó szétválogatása és összerakása feladta a leckét: Dr. Bugyi István sebészprofesszor, az iskola névadója, Boros Sámuel és az egyik legismertebb szentesi, Kőhalmi Zoltán arcképét kellett kirakniuk. Itt eleinte keveredtek az elemek, de a végére minden a helyére került, senki sem keverte össze Boros Sámuelt Kőhalmival.

Az „Aranycsapat” tagjai is megizzadtak néhány kérdésnél, pláne, hogy ők csak ketten voltak.

– A harmadik csapattagunk nem tudott eljönni, mert fodrászhoz ment – mondták nevetve a „maradék” csapattagok, Megyeri János és Csernus-Lukács László.

– Volt pár nehéz kérdés, főleg a cégekkel kapcsolatban, de azért jól mentek a tesztek. Így sem volt nehéz, hogy hiányzott a harmadik csapattagunk, legalább megmutattuk, hogy mi ketten is álljuk a sarat – folytatták a fiúk.

A versenyben végül a Szent Erzsébetes csapatok taroltak, Vígh Flóra, Bozó Enikő és Csák Regina elsők, míg Gáspár-Börcsök Soma, Kozma Levente és Székely Zétény második lett a katolikus iskola képviseletében, a Deák Ferenc Általános Iskola diákjai, Szobota Léna, Sebesy Gréta és Nagyiván Jázmin pedig harmadik lett.