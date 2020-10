Nem szeretnének a szentesiek adótornyot a horgásztó mellé

Egy harmincméteres tornyot építene az Antal-tó mellé a DIGI Kft. A tónál egy helyi vállalkozó üzemeltet fogadót, aki azt nehezményezi, hogy a torony tönkretenné a hely szépségét.

Szentes felől jövet, a tiszai híd előtt a 451-es útról lekanyarodva pár száz méterre várja vendégeit az Antal-tavi Fogadó és Horgászparadicsom. Az erdővel körülvett horgásztó mellé nemsokára egy adótorony is kerülhet: a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. egy harmincméteres tornyot tervez a területre, a fogadótól körülbelül száz méterre. A tavat kö­­rülvevők fák magassága hozzávetőlegesen húsz méter, így a tervezett adótorony kétharmadát takarná az erdő. A döntés ellen Gödér Lajos, a hely üzemeltetője több hatóságnál is tiltakozott. Álláspontja szerint a DIGI Kft. által a halásztava mellé tervezett adótorony a környék egyik legszebb vidékének látványát tenné tönkre, ezáltal pedig a vállalkozásának is kárt okozna.

Az ügyben megkereste az önkormányzatot is, ahová a Szentesi Vendégszeretet Egyesület is panasszal fordult az adótorony miatt. Az önkormányzat válaszából kiderült, a távközlési tornyok építésével kapcsolatban nem engedélyező hatóság, valamint az érintett terület nem az önkormányzat tulajdona, így nincs beleszólásunk abba, hogy a tulajdonos kinek adja el vagy adja bérbe a területet és milyen célra.

Az önkormányzat arról is tájékoztatott, hogy DIGI Kft. a torony helyének kijelölésekor a rádiótechnikai okok mellett azt is fi­­gyelembe vette, hogy a kijelölt ingatlanon való telepítés összhangban álljon a helyi építési szabályzat előírásaival, továbbá ne érintsen védett természeti területet, egyedi tájértéket. Az önkormányzat ennek ellenére levélben jelezte a DIGI Kft.-nek, a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak és a kormánymegbízottnak is, hogy a torony megépítése ugyan nem ellentétes a Helyi Építési Szabályzattal, de a környezetre zavaró hatással van, tekintettel arra, hogy az Antal-tó és a tó közvetlen környezetében lévő fogadó a város egyik turisztikai központja, a település idegenforgalmához nagymértékben hozzájárul.