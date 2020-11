Ölelés helyett hang és kép az idősotthonokban

Az idősotthonokban szeptember 7-től él a látogatási tilalom. Ez hatalmas lelki teher az ellátottaknak és a hozzátartozóiknak is. Az intézmények próbálják enyhíteni az elszigeteltséget. Megoldják a telefonálást, videóhívásokkal segítik a kapcsolattartást. Vásárhelyen a kerek születésnaposok üvegfalon keresztül találkozhatnak a rokonaikkal.

A 300 fős Gesztenyeliget Otthon Nagymágocsi Kastélyotthona október 7-től biztosítja előzetes jelentkezés után a videóhívás lehetőségét a családtagoknak, hétfő és szerda délutánonként, 14 és 15 óra között.

Népszerű a videóhívás

Az intézmény arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy ez a lehetőség azonnal népszerű­­vé vált. Az ellátottak nagyon örülnek a lehetőségnek. Van olyan lakójuk is, aki rég nem látott külföldi rokonát láthatta így hosszú évek után.

Ritz Judit, a Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat főigazgatója lapunknak elmondta, a szegedi Bálint Sándor Szeretetotthonban telefonon és Skype-on is lehetőségük van a lakóknak a családtagokkal, rokonokkal való kapcsolattartásra. Egy számítógép áll az idősek rendelkezésére, de nem igazán népszerű számukra az online kapcsolattartás és a videóhívás, inkább a hagyományos telefonhívást részesítik előnyben.

Hiányoznak a hazai ízek

A fábiánsebestyéni idősek otthona 30 férőhelyes, kis intézmény.

– Még márciusban létrehoztunk egy zárt Facebook-csoportot, ahol mindennap megy a videócset. Előre megbeszélt időpontban mi hívjuk a családtagokat – mondta Dancs Ferencné intézményvezető.

– Eleinte furcsa volt az időseinknek ez a mód, de megszokták és megszerették. Láthatják a gyerekeiket, unokáikat, a család újszülöttjeit. A csoportban minden aktuális hírt megosztunk a hozzátartozókkal. A belső rendezvényeinket is felvesszük és közzétesszük. Sőt, még játékot is hirdettünk, „Ki van a maszk mögött?” címmel. Mindent megteszünk, hogy ebben a nehéz helyzetben a lehető legélőbb legyen a kapcsolat. Ami nagyon hiányzik az időseinknek, az a hazai íz. A lányuk palacsintája, kakaspörköltje, húslevese nem pótolható. Most ilyesmit nem lehet beküldeni, csak „bolti” dolgokat, amiket le lehet fertőtleníteni – mondta.

Kihangosítanák

A hódmezővásárhelyi Kovács-Küry Idősek Otthonában is mindent megtesznek azért, hogy az idősek és a hozzátartozók közötti kapcsolat fennmaradjon.

– Vannak időseink, akiknek van internetjük. Ők Skype-on vagy Messengeren látják is egymást a hozzátartozókkal. Akiknek nincs telefonjuk, ne­­kik is lehetővé tesszük az intézményi, vagy sokszor dolgozóink saját telefonja segítségével a kapcsolattartást. Karácsony közeledtével azt tervezzük, hogy mindenkihez elvisszük a telefont, hogy tudjanak be­szélni a szeretteikkel – tudtuk meg Bálint Gabriellától, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ főigazgatójától.

– A fokozott védelem miatt kivételes esetekben, például a 80. vagy 90. születésnap alkalmából lehetővé tesszük, hogy üvegfalon keresztül is lássák egymást az idősek és rokonaik. Ilyenkor hallani sajnos nem hallják egymást. Most azon dolgozunk, hogy megoldjuk az üvegfali kihangosítást. Megható történeteknek vagyunk tanúi ebben a nehéz időszakban… – tette hozzá.